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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

снег

Снег и гололёд не уйдут из Белгородской области в воскресенье

9 декабря 2023, 11:26
Фото: 1MI
снег

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Белгородской области 10 декабря

Синоптики обещают белгородцам порывы ветра до 11 метров в секунду. Однако сильных морозов не прогнозируют.
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Погода

10 декабря в регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом. Водители должны быть особенно внимательны, так как на дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть с востока со скоростью 6-11 м/с.

Температура воздуха будет держаться на отметке от 4 до 9 градусов мороза ночью, а днём столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов ниже нуля.

Рекомендуем быть осторожными на дороге и одеваться тепло.

Какой погоды ждать жителям области этой зимой, читайте в материале Бел.Ру. Наша журналистка пообщалась со специалистами регионального Гидрометцентра и узнала также, когда в Белгородской области был самый тёплый январь и в каком году в феврале фиксировали абсолютный максимум температуры.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гололёд#Зима#Татьяна Алексютина#Прогноз#Синоптики
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