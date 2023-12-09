Снег и гололёд не уйдут из Белгородской области в воскресенье

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
10 декабря в регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом. Водители должны быть особенно внимательны, так как на дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть с востока со скоростью 6-11 м/с.
Температура воздуха будет держаться на отметке от 4 до 9 градусов мороза ночью, а днём столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов ниже нуля.
Рекомендуем быть осторожными на дороге и одеваться тепло.
Какой погоды ждать жителям области этой зимой, читайте в материале Бел.Ру. Наша журналистка пообщалась со специалистами регионального Гидрометцентра и узнала также, когда в Белгородской области был самый тёплый январь и в каком году в феврале фиксировали абсолютный максимум температуры.