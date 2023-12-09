Снег и гололёд не уйдут из Белгородской области в воскресенье

Какой погоды ждать жителям области этой зимой, читайте в материале Бел.Ру. Наша журналистка пообщалась со специалистами регионального Гидрометцентра и узнала также, когда в Белгородской области был самый тёплый январь и в каком году в феврале фиксировали абсолютный максимум температуры.