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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Мороз

Настоящая зимняя погода: мороз закрепится в Белгородской области

4 декабря 2023, 12:03
Фото: Midjourney
Мороз

В Белгородской области похолодает до -10 ˚С

Существенных осадков в районах и горокругах не ожидается, но в Белгороде возможен снег, сообщили в МЧС. В столице региона, к слову, плюсовой температуры на этой неделе не будет.
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Погода

Во вторник, 5 декабря, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью похолодает до -10…-5 ˚С.

Днём столбик термометра поднимется до -5…0 ˚С. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Существенных осадков в районах и горокругах не ожидается.

Вместе с тем в ночь на вторник в Белгороде возможен небольшой кратковременный снег. Температура опустится до -6 ˚С. Днём в городе будет облачная с прояснениями погода. Столбик термометра поднимется до -3 ˚С.

В Белгороде на текущей неделе не ожидается плюсовой температуры. Ночью столбик термометра покажет -7…-5 ˚С. Днём ожидается -6…-3 ˚С. Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, снег на этой неделе в Белгороде возможен не только в ночь на вторник, но и в тёмное время суток 9 и 10 декабря.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Мороз#Инна Рогова#Белгород
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