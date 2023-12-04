Настоящая зимняя погода: мороз закрепится в Белгородской области

В Белгороде на текущей неделе не ожидается плюсовой температуры. Ночью столбик термометра покажет -7…-5 ˚С. Днём ожидается -6…-3 ˚С. Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, снег на этой неделе в Белгороде возможен не только в ночь на вторник, но и в тёмное время суток 9 и 10 декабря.