Настоящая зимняя погода: мороз закрепится в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Во вторник, 5 декабря, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью похолодает до -10…-5 ˚С.
Днём столбик термометра поднимется до -5…0 ˚С. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Существенных осадков в районах и горокругах не ожидается.
Вместе с тем в ночь на вторник в Белгороде возможен небольшой кратковременный снег. Температура опустится до -6 ˚С. Днём в городе будет облачная с прояснениями погода. Столбик термометра поднимется до -3 ˚С.
В Белгороде на текущей неделе не ожидается плюсовой температуры. Ночью столбик термометра покажет -7…-5 ˚С. Днём ожидается -6…-3 ˚С. Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, снег на этой неделе в Белгороде возможен не только в ночь на вторник, но и в тёмное время суток 9 и 10 декабря.