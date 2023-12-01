«Где хвалёная техника?» Гладков ответил на претензии белгородцев по уборке снега

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:54
Почему регион закупил дополнительную коммунальную технику, но дороги всё равно оказались не очищенными от снега? На вопрос белгородцев ответил Вячеслав Гладков.
За последние два года регион закупил более 800 единиц техники на более чем 2,5 млрд рублей. Технику разделили между муниципалитетами.
Всего в Белгородской области 22 тыс. километров дорог, которые одномоментно убрать не получается, заявил губернатор. Связано это с существующим регламентом, который определяется органами местного самоуправления и дорожными управлениями. После этого регламент доводят до жителей, которые со своей стороны начинают контролировать качество уборки.
Конечно, хотелось бы, чтобы перед каждой частной машиной шла впереди снегоуборочная машина и создавала комфортные условия, несмотря на любую погоду. Но это, конечно, невозможно. Но контроль, общественный контроль за работой коммунальных служб, конечно, должен быть.
Вячеслав Гладков
Напомним, что после выпадения снега многие белгородцы начали жаловаться на неубранные дороги. Всего по состоянию на 24 ноября в Белгороде зафиксировали более 200 нарушений при уборке снега. Кроме этого, выпавший снег мешал вывозить мусор.