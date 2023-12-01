«Где хвалёная техника?» Гладков ответил на претензии белгородцев по уборке снега

Всего в Белгородской области 22 тыс. километров дорог, которые одномоментно убрать не получается, заявил губернатор. Связано это с существующим регламентом, который определяется органами местного самоуправления и дорожными управлениями. После этого регламент доводят до жителей, которые со своей стороны начинают контролировать качество уборки.