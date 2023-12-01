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Снегоуборочная техника

«Где хвалёная техника?» Гладков ответил на претензии белгородцев по уборке снега

1 декабря 2023, 06:51
Фото: 1MI
Снегоуборочная техника

Гладков разъяснил ситуацию с уборкой снега в Белгородской области

Глава региона объяснил, почему для уборки снега с дорог нужно время, несмотря на закупленную дополнительную технику. Он сообщил, что уборка проводится по заранее составленному регламенту.

Почему регион закупил дополнительную коммунальную технику, но дороги всё равно оказались не очищенными от снега? На вопрос белгородцев ответил Вячеслав Гладков.

За последние два года регион закупил более 800 единиц техники на более чем 2,5 млрд рублей. Технику разделили между муниципалитетами.

Всего в Белгородской области 22 тыс. километров дорог, которые одномоментно убрать не получается, заявил губернатор. Связано это с существующим регламентом, который определяется органами местного самоуправления и дорожными управлениями. После этого регламент доводят до жителей, которые со своей стороны начинают контролировать качество уборки.

Конечно, хотелось бы, чтобы перед каждой частной машиной шла впереди снегоуборочная машина и создавала комфортные условия, несмотря на любую погоду. Но это, конечно, невозможно. Но контроль, общественный контроль за работой коммунальных служб, конечно, должен быть.
Вячеслав Гладков

Напомним, что после выпадения снега многие белгородцы начали жаловаться на неубранные дороги. Всего по состоянию на 24 ноября в Белгороде зафиксировали более 200 нарушений при уборке снега. Кроме этого, выпавший снег мешал вывозить мусор.

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#Белгородская область#Техника#Снег#Уборка снега#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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