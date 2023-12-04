«Вы не погружаетесь, а люди возмущаются»: Гладков раскритиковал отчёт об уборке снега

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По докладу Сергея Четверикова, вся снегоуборочная техника региона подключена к системе ГЛОНАСС и её работу можно отслеживать в режиме реального времени по часам. Это 925 единиц коммунальной техники, которые на 100% подключены к ресурсам контроля, в том числе публичного.
«Контроль есть, мониторинг есть, поэтому здесь проблем не вижу».
Сергей Четвериков, министр цифрового развития Белгородской области
Зато проблемы в этой работе заметил губернатор. По его словам, не хватает конкретики по предварительной отработке в Белгороде — какое количество техники выходило и какая площадь была убрана за конкретное время.
«Мы будем разбирать каждое обильное выпадение снега до тех пор, пока у нас всё идеально работать не будет. Я убеждён, что весь регламент не соблюдается. Я вижу, что вы не очищаете бордюр, а если водитель его не видит — это авария. Если вовремя не убирается по нормативу, идёт формирование наледи. Вы не погружаетесь, и мне это не нравится, а люди возмущаются»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области