«Вы не погружаетесь, а люди возмущаются»: Гладков раскритиковал отчёт об уборке снега

По докладу Сергея Четверикова, вся снегоуборочная техника региона подключена к системе ГЛОНАСС и её работу можно отслеживать в режиме реального времени по часам. Это 925 единиц коммунальной техники, которые на 100% подключены к ресурсам контроля, в том числе публичного.