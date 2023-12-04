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Статистика уборки снега

«Вы не погружаетесь, а люди возмущаются»: Гладков раскритиковал отчёт об уборке снега

4 декабря 2023, 07:53
Фото: pub.snowroads.ru
Статистика уборки снега

Вячеславу Гладкову не понравился результат мониторинга уборки снега

На еженедельном совещании правительства министр цифрового развития отчитался губернатору об электронном мониторинге процесса уборки снега и работы снегоуборочной техники. Но Вячеслав Гладков посчитал такой отчёт бесполезным.

По докладу Сергея Четверикова, вся снегоуборочная техника региона подключена к системе ГЛОНАСС и её работу можно отслеживать в режиме реального времени по часам. Это 925 единиц коммунальной техники, которые на 100% подключены к ресурсам контроля, в том числе публичного.

«Контроль есть, мониторинг есть, поэтому здесь проблем не вижу».
Сергей Четвериков, министр цифрового развития Белгородской области

Зато проблемы в этой работе заметил губернатор. По его словам, не хватает конкретики по предварительной отработке в Белгороде — какое количество техники выходило и какая площадь была убрана за конкретное время.

«Мы будем разбирать каждое обильное выпадение снега до тех пор, пока у нас всё идеально работать не будет. Я убеждён, что весь регламент не соблюдается. Я вижу, что вы не очищаете бордюр, а если водитель его не видит — это авария. Если вовремя не убирается по нормативу, идёт формирование наледи. Вы не погружаетесь, и мне это не нравится, а люди возмущаются»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Техника#Мониторинг#Глонасс#Новости Белгорода#Уборка снега#Белгород#Екатерина Никулина
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