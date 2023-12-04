«Люди ломают ноги!» Гладков устроил мэру Белгорода разнос за плохую уборку снега

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что во время снегопада первым делом позвонил своему заму по ЖКХ Сергею Довгалюку и попросил того посмотреть на количество сломанной снегоуборочной техники в автопарке у мэрии Белгорода Валентина Демидова. Как оказалось, в гараже стояло сразу шесть единиц машин.
То есть, к зиме он не подготовился. Нет ремкомплекта, нет запасных частей, нет водителей. И начинается! Шесть единиц техники для Белгорода — это катастрофа. Значит, норматив не выполняется. Сколько опять дополнительной техники привлекли, 40 единиц? Когда в пятницу ездил по городу и специально смотрел — всё плохо. Снег еле-еле падает с неба, а у нас уже всё забито полностью. Люди ломают ноги и бьётся транспорт.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что период выпадения снега приближен к условиям боевых действий, когда вся техника должна ремонтироваться в кратчайшие сроки.
Вы не космические ракеты ремонтируете. Мы тратим бюджетные деньги, сумасшедшие — два миллиарда. И я не вижу улучшений значительных.
Вячеслав Гладков
Глава региона также акцентировал внимание на том, что за два часа до снегопада должна проводиться противоголёдная обработка. Гладков задал конкретный вопрос: было ли подобное в Белгороде?
Демидов ответил, что обработка была — внесли 58 «кубов» соли». Что касается техники, то из шести сломанных машин только у одной были проблемы с двигателем, а остальные отремонтировали в течение суток, заменив расходники. На данный момент, по словам мэра, к уборке снега всё готово.
Гладков потребовал, чтобы Довгалюк ещё раз обсудил регламент по уборке снега с главами: «на тысячу процентов уверен, что они его не знают». Также глава региона предложил увеличить количество техники на 10%, особенно в крупных городах.