«Люди ломают ноги!» Гладков устроил мэру Белгорода разнос за плохую уборку снега

Демидов ответил, что обработка была — внесли 58 «кубов» соли». Что касается техники, то из шести сломанных машин только у одной были проблемы с двигателем, а остальные отремонтировали в течение суток, заменив расходники. На данный момент, по словам мэра, к уборке снега всё готово.