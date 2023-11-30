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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Снег

Календарная зима в Белгородской области начнётся с неприятной погоды

30 ноября 2023, 12:14
Фото: Midjourney
Снег

Снег и гололедица ожидают белгородцев 1 декабря

Зима в Белгородской области начнётся с минусовой температуры ночью и плюсовой — днём, сообщает МЧС. Спасатели предупреждают о снеге с дождём и гололедице.
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Погода

В пятницу, 1 декабря, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью похолодает до -7…-5 ˚С. Осадков не ожидается.

Днём потеплеет до 0…+2 ˚С. В отдельных районах ожидаются сильные осадки. Возможны снег и снег с дождём. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти 8-13 м/с.

В Белгороде ближайшей ночью температура опустится до -5 ˚С. Днём ожидается снег с дождём при +1 ˚С.

До конца недели, по прогнозу Гидрометцентра, ночью будет минусовая температура. Столбик термометра не опустится ниже -5 ˚С. Днём в субботу, 2 декабря, в Белгороде ожидается небольшой мороз и снег. Однако уже в воскресенье, 3 декабря, в городе будет +4 ˚С и дождь.

Накануне стало известно, что в Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности из-за непогоды. Судя по сайту Гидрометцентра, действует он до сих пор. Проблемы в регионе возможны из-за гололедицы и налипания мокрого снега.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Зима#Гололедица#Декабрь#Инна Рогова#Белгород
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