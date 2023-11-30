Календарная зима в Белгородской области начнётся с неприятной погоды

До конца недели, по прогнозу Гидрометцентра, ночью будет минусовая температура. Столбик термометра не опустится ниже -5 ˚С. Днём в субботу, 2 декабря, в Белгороде ожидается небольшой мороз и снег. Однако уже в воскресенье, 3 декабря, в городе будет +4 ˚С и дождь.