Календарная зима в Белгородской области начнётся с неприятной погоды

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В пятницу, 1 декабря, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью похолодает до -7…-5 ˚С. Осадков не ожидается.
Днём потеплеет до 0…+2 ˚С. В отдельных районах ожидаются сильные осадки. Возможны снег и снег с дождём. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти 8-13 м/с.
В Белгороде ближайшей ночью температура опустится до -5 ˚С. Днём ожидается снег с дождём при +1 ˚С.
До конца недели, по прогнозу Гидрометцентра, ночью будет минусовая температура. Столбик термометра не опустится ниже -5 ˚С. Днём в субботу, 2 декабря, в Белгороде ожидается небольшой мороз и снег. Однако уже в воскресенье, 3 декабря, в городе будет +4 ˚С и дождь.
Накануне стало известно, что в Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности из-за непогоды. Судя по сайту Гидрометцентра, действует он до сих пор. Проблемы в регионе возможны из-за гололедицы и налипания мокрого снега.