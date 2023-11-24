В выходные снова гололёд? Белгородцам рассказали о предстоящей погоде

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По информации синоптиков, завтра, 25 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно выпадение снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Порывы ветра юго-западного направления будут достигать 8-13 м/с.
В регионе температура воздуха в тёмное время суток составит -4 …+1 ˚С, днём — от -2 ˚С до +3 ˚С.
В Белгороде ночью столбик термометра опустится до -4…-2 ˚С. Днём же совсем немного потеплеет: ожидается -1 ˚С…+1 ˚С.
В воскресенье, 26 ноября, в регионе ночью возможен снег, а в светлое время суток — дождь. При этом температура воздуха будет колебаться от -2 ˚С до +5 ˚С.