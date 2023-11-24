В выходные снова гололёд? Белгородцам рассказали о предстоящей погоде

Белгородцев ожидают температурные качели в выходные

В эти выходные, 25 и 26 ноября, в регионе ожидается снег, мокрый снег и дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах будет скользко. Температура воздуха при этом опустится до -4 ˚С. Прогноз погоды на выходные опубликовали в региональном МЧС.