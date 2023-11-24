Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Гололёд

В выходные снова гололёд? Белгородцам рассказали о предстоящей погоде

24 ноября 2023, 14:19
Фото: 1MI
Гололёд

Белгородцев ожидают температурные качели в выходные

В эти выходные, 25 и 26 ноября, в регионе ожидается снег, мокрый снег и дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах будет скользко. Температура воздуха при этом опустится до -4 ˚С. Прогноз погоды на выходные опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По информации синоптиков, завтра, 25 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно выпадение снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Порывы ветра юго-западного направления будут достигать 8-13 м/с.

В регионе температура воздуха в тёмное время суток составит -4 …+1 ˚С, днём — от -2 ˚С до +3 ˚С.

В Белгороде ночью столбик термометра опустится до -4…-2 ˚С. Днём же совсем немного потеплеет: ожидается -1 ˚С…+1 ˚С.

В воскресенье, 26 ноября, в регионе ночью возможен снег, а в светлое время суток — дождь. При этом температура воздуха будет колебаться от -2 ˚С до +5 ˚С.

Завалило снегом, а потом растает? Белгородцев ожидает весёлая погода к концу недели
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев не устраивает «бесплатный каток»: люди массово жалуются на гололёдМороз, гололедица, снег: в Белгород в выходные придёт зимаСнег мешает работе при вывозе мусора: губернатор ответил на жалобы белгородцев
#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Белгород#Мокрый снег#Александра Склярова#Небольшой дождь
Подпишитесь
Кадыров заявил о новых попытках диверсантов атаковать Белгородскую область
Сегодня, 14:39
Интриги, расследования, шутки про козла: как прошла пресс-конференция с Гладковым
Сегодня, 11:45
Пока не просили отказаться: как дела с абортами в белгородских частных клиниках?
Сегодня, 13:09
Стало известно, когда в Белгороде могут открыть ёлочные базары
Сегодня, 14:15
Хотя бы помечтать: согласитесь отдать прожиточный минимум за 50 гр икры в Белгороде?
Сегодня, 13:04
Белгородского чиновника наградили в Кремле за восстановление ЛНР
Сегодня, 12:15