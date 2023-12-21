Сделают выводы? Белгородские УК получили штрафы за плохую уборку снега

На прошлой неделе поступили новые обращения белгородцев о расчистке территорий от снега. Большая часть поступила из Старооскольского горокруга. За понедельник и вторник поступило ещё 12 обращений. По Старому Осколу — 10, по Белгороду — 2. Как сообщается, все они уже отработаны сотрудниками ЖКХ. Как сказал начальник управления жилищного надзора области, контрольно-надзорные мероприятия по этому поводу проводились: