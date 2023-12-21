Сделают выводы? Белгородские УК получили штрафы за плохую уборку снега

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
На прошлой неделе поступили новые обращения белгородцев о расчистке территорий от снега. Большая часть поступила из Старооскольского горокруга. За понедельник и вторник поступило ещё 12 обращений. По Старому Осколу — 10, по Белгороду — 2. Как сообщается, все они уже отработаны сотрудниками ЖКХ. Как сказал начальник управления жилищного надзора области, контрольно-надзорные мероприятия по этому поводу проводились:
«Выехав на место, мы выборочно проверили управляющие организации. И пять организаций по Старому Осколу не справились с поставленной задачей. Они привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов на юридическое лицо — 250 тысяч рублей».
Что касается Белгорода, то привлечённых к административной ответственности УК в областном центре уже шесть. В Губкине — одна. Также Михаил Бредихин утверждает, что с организациями проводятся совещания жилищным надзором:
«Если кто-то скажет, что эти меры недейственны, я не соглашусь по простой причине: за 250 тысяч рублей можно привлечь и технику, и дополнительных людей, вычистить дворовые территории, получить уважение от жителей МКД и спокойно планово работать. Нежели платить штрафы. Поэтому я считаю, что управляющие компании сделают выводы и в дальнейшем не допустят подобных ситуаций».
Разработан регламент, направленный на предотвращение последствий непогоды. Туда входит «целый комплекс мер», рассказал Бредихин. Расчистка улично-дорожной сети и дворовых территорий. Также расписан регламент для управляющие компаний, где содержится информация об очерёдности работ на объектах и территориях.
Также сообщается, что управление жилищного надзора заключило договор с «Росгидрометом», чтобы получать сообщения о предстоящей непогоде, которые далее отправляются в УК Белгородской области. Их 144.
«Мы усиливаем эту работу для того, чтобы управляющие компании подготовились к борьбе с непогодой и задействовали как можно больше сил, средств и с достоинством провели работу по очистке дворовых территорий».
Михаил Бредихин, начальник управления госжилнадзора Белгородской области
Под руководством заместителя губернатора проводилось совещание с УК, с органами местного самоуправления, присутствовал глава городского округа. Они пообещали, что разберутся с проблемой и расчистят дворовые территории и проезжие части за два дня.
«Наши сотрудники в выходные работали на территории Старооскольского городского округа, и управляющие компании, администрация округа справились с поставленной задачей. Уже в воскресенье дворовые территории были приведены в нормативное состояние».
Михаил Бредихин, начальник управления госжилнадзора Белгородской области