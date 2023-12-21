Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Уборка снега

Сделают выводы? Белгородские УК получили штрафы за плохую уборку снега

21 декабря 2023, 07:58
Фото: 1MI
Уборка снега

Двенадцать белгородских УК получили штрафы в 250 тысяч рублей за уборку снега

Белгородцы давно жалуются на уборку снега, в результате чего привлекли к административной ответственности несколько управляющих компаний, разработаны регламенты и проведены совещания, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем. По крайней мере, так сказал начальник управления жилнадзора области.
Сюжет
ЖКХ

На прошлой неделе поступили новые обращения белгородцев о расчистке территорий от снега. Большая часть поступила из Старооскольского горокруга. За понедельник и вторник поступило ещё 12 обращений. По Старому Осколу — 10, по Белгороду — 2. Как сообщается, все они уже отработаны сотрудниками ЖКХ. Как сказал начальник управления жилищного надзора области, контрольно-надзорные мероприятия по этому поводу проводились:

«Выехав на место, мы выборочно проверили управляющие организации. И пять организаций по Старому Осколу не справились с поставленной задачей. Они привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов на юридическое лицо — 250 тысяч рублей».

Что касается Белгорода, то привлечённых к административной ответственности УК в областном центре уже шесть. В Губкине — одна. Также Михаил Бредихин утверждает, что с организациями проводятся совещания жилищным надзором:

«Если кто-то скажет, что эти меры недейственны, я не соглашусь по простой причине: за 250 тысяч рублей можно привлечь и технику, и дополнительных людей, вычистить дворовые территории, получить уважение от жителей МКД и спокойно планово работать. Нежели платить штрафы. Поэтому я считаю, что управляющие компании сделают выводы и в дальнейшем не допустят подобных ситуаций».

Разработан регламент, направленный на предотвращение последствий непогоды. Туда входит «целый комплекс мер», рассказал Бредихин. Расчистка улично-дорожной сети и дворовых территорий. Также расписан регламент для управляющие компаний, где содержится информация об очерёдности работ на объектах и территориях.

Также сообщается, что управление жилищного надзора заключило договор с «Росгидрометом», чтобы получать сообщения о предстоящей непогоде, которые далее отправляются в УК Белгородской области. Их 144.

«Мы усиливаем эту работу для того, чтобы управляющие компании подготовились к борьбе с непогодой и задействовали как можно больше сил, средств и с достоинством провели работу по очистке дворовых территорий».
Михаил Бредихин, начальник управления госжилнадзора Белгородской области

Под руководством заместителя губернатора проводилось совещание с УК, с органами местного самоуправления, присутствовал глава городского округа. Они пообещали, что разберутся с проблемой и расчистят дворовые территории и проезжие части за два дня.

«Наши сотрудники в выходные работали на территории Старооскольского городского округа, и управляющие компании, администрация округа справились с поставленной задачей. Уже в воскресенье дворовые территории были приведены в нормативное состояние».
Михаил Бредихин, начальник управления госжилнадзора Белгородской области
Заработать на снеге: какие компании занимаются уборкой дорог зимой в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«Нечищено от слова совсем». УК Белгорода не справляются с уборкой снега на улицах«Повезло, но есть одно НО…»: замгубернатора — об уборке снега в Белгородской области«Идеально в этот раз не получилось»: Семенкова объяснила высадку тюльпанов под снегом
#Город#Общество#Белгородская область#Штрафы#ЖКХ#Административная ответственность#Снег#Новости Белгорода#Регламент#Обращения#Расчистка#Белгород#Татьяна Лукащева#Госжилнадзор#Росгидромет#Михаил Бредихин#Старооскольский горокруг#Губкино
Подпишитесь
«Взятки в природе нет»: как прошло заседание по делу экс-мэра Сергиенко в Белгороде?
Вчера, 17:51
Кадыров: успешную операцию провёл «Ахмат» с отрядом из Белгорода
Сегодня, 10:48
Выплаты от государства получат дети, пострадавшие от агрессии Украины
Сегодня, 10:28
На месте разрушенного памятника Сталину в Белгороде появились цветы
Сегодня, 10:15
Эксклюзив. Упал, очнулся — гипс: кто должен отвечать за травмы при падении на льду
Сегодня, 09:28
Белгородцам рекомендуют обращаться в УК, а не в органы власти, для их лучшей работы
Сегодня, 11:03