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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Пиво

Регионы смогут запрещать продавать пиво в «наливайках»?

13 ноября 2023, 12:02
Фото: 1MI
Пиво

В ГД предложили наделить регионы полномочиями по регулированию продажи алкоголя

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который наделит регионы правом запрещать розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в «наливайках». Законопроект учитывает пожелания граждан, проживающих в МКД, где осуществляется торговля, пишет РИА «Новости».

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму проект, который позволит регионам запретить розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в «наливайках». Соответствующая информация опубликована в базе нижней палаты парламента.

Как заявили авторы законопроекта, он отражает «желание субъектов РФ, которые давно просили передать полномочия по регулированию продажи пива и других алкогольных напитков, в том числе и в общепите». Также инициаторы предложения утверждают, что законопроект учитывает пожелания россиян, живущих в МКД, где ведётся торговля алкоголем. Днём «наливайки» являются объектом розничной торговли, а вечером — питейными заведениями, мешают добропорядочным жителям, считают авторы.

«Понятно, что нам бы хотелось принять законопроект хотя бы в первом чтении в этом году, но многое будет зависеть от правительства. <…> Всё же первого чтения в декабре я не исключаю», — сказала первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина.

Также сообщается, что законопроект может наделить регионы правом устанавливать свои собственные законы по этому вопросу. В частности, ограничить розничную продажу алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, субъекты могут получить право устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков в общепите.

Изменения вносятся и из-за нашумевшей истории с напитком «Мистер Сидр». Может быть запрещено производство пивных напитков из закупленного пива, использование в алкогольной продукции информации, вводящей потребителей в заблуждение.

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#Белгородская область#Депутаты#Госдума#Законопроект#Россия#Пиво#Наталья Корявых#Сенаторы#Алкголь#Наливайки
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