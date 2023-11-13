Регионы смогут запрещать продавать пиво в «наливайках»?

«Понятно, что нам бы хотелось принять законопроект хотя бы в первом чтении в этом году, но многое будет зависеть от правительства. <…> Всё же первого чтения в декабре я не исключаю», — сказала первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина.