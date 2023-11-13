Регионы смогут запрещать продавать пиво в «наливайках»?

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму проект, который позволит регионам запретить розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в «наливайках». Соответствующая информация опубликована в базе нижней палаты парламента.
Как заявили авторы законопроекта, он отражает «желание субъектов РФ, которые давно просили передать полномочия по регулированию продажи пива и других алкогольных напитков, в том числе и в общепите». Также инициаторы предложения утверждают, что законопроект учитывает пожелания россиян, живущих в МКД, где ведётся торговля алкоголем. Днём «наливайки» являются объектом розничной торговли, а вечером — питейными заведениями, мешают добропорядочным жителям, считают авторы.
«Понятно, что нам бы хотелось принять законопроект хотя бы в первом чтении в этом году, но многое будет зависеть от правительства. <…> Всё же первого чтения в декабре я не исключаю», — сказала первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина.
Также сообщается, что законопроект может наделить регионы правом устанавливать свои собственные законы по этому вопросу. В частности, ограничить розничную продажу алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, субъекты могут получить право устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков в общепите.
Изменения вносятся и из-за нашумевшей истории с напитком «Мистер Сидр». Может быть запрещено производство пивных напитков из закупленного пива, использование в алкогольной продукции информации, вводящей потребителей в заблуждение.