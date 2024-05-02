Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Суд

Спор продолжается: появилось новое исковое заявление ГК «Русагро» к «Агро-Белогорью»

2 мая 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
Суд

ГК «Русагро» подала иск к «Агро-Белогорью»

Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Белгородской области. Третьими лицами выступают Владимир Зотов и Лариса Ковалёва.

ООО «Группа Компания „Русагро“» подало иск к ООО «ГК „Агро-Белогорье“». Третьими лицами в деле указаны Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Белгородской области 27 апреля.

В чём суть дела, не указано. Дело рассматривается в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Напомним, что ранее «Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову, который является совладельцем компании. Суд оставил иск без движения. Причина в том, что заявление подали с нарушениями требований. Исправить ситуацию истцу можно до 23 мая.

До этого ГК «Русагро» обращалась в суд с иском к Владимиру Зотову и компании «Русский металл».

Суд частично удовлетворил требования «Русагро» к Зотову и АО «Русский металл»
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд частично удовлетворил требования «Русагро» к Зотову и АО «Русский металл»Иск «Агро-Белогорья» к совладельцу компании Зотову оставили без движения«Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову — совладельцу компании
#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Агро-Белогорье#Новости Белгорода#Русагро#Суды#Владимир зотов#Белгород#Лариса Ковалёва#Белгородский бизнес
Подпишитесь
Будут ли вырубать тополя в Белгороде? Отвечает мэрия
Сегодня, 10:20
В Wildberries не ответили на вопрос о строительстве логоцентра в Белгороде
Сегодня, 09:48
Стал известен масштаб разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область 1 мая
Сегодня, 10:03
Сотрудник «Белгородэнерго» занесён на областную Аллею Трудовой Славы
Сегодня, 09:17
«Москвич»: Риска банкротства нет
Сегодня, 07:27
"