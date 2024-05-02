Спор продолжается: появилось новое исковое заявление ГК «Русагро» к «Агро-Белогорью»

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:19
ООО «Группа Компания „Русагро“» подало иск к ООО «ГК „Агро-Белогорье“». Третьими лицами в деле указаны Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Белгородской области 27 апреля.
В чём суть дела, не указано. Дело рассматривается в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Напомним, что ранее «Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову, который является совладельцем компании. Суд оставил иск без движения. Причина в том, что заявление подали с нарушениями требований. Исправить ситуацию истцу можно до 23 мая.
До этого ГК «Русагро» обращалась в суд с иском к Владимиру Зотову и компании «Русский металл».