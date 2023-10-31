«Алкоголь всегда в чём-то виноват»: белгородцы стали чаще умирать после пьянок

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В 2022 году показатель смертельных случаев алкогольных отравлений в Белгородской области составил 4,7 на 100 тысяч человек. Если сравнивать с данными за 2018 год, то можно говорить о росте количества инцидентов на 58,4%.
Так, в девяти муниципальных образованиях показатель смертности обогнал средний по области. В лидеры вышли Борисовский, Ивнянский, Корочанский, Ракитянский, Чернянский районы, а также Алексеевский, Губкинский, Новооскольский городские округа и город Белгород.
Распределение РПН «лидерских» мест прошло следующим образом. На первом ранговом месте показатель в 15,1 на 100 тысяч населения. Это данные Новооскольского горокруга. На втором месте числится Корочанский район — 13,4 на 100 тысяч населения. «Бронза» ушла Борисовскому району — 12,3 на 100 тысяч населения.
Управление Роспотребнадзора отметило также, что в Губкинском ГО уровень смертности по причине алкоголя с 2018 года вырос в 6,1 раза, в Новооскольском округе — в 3,1 раза, в Чернянском районе — в 2,1 раза, а в Белгороде увеличился на 71,3%.
По сообщению, Роспотребнадзора, начиная с 2018 года, случаи отравлений алкоголем стали происходить реже. К 2022 году количество таких инцидентов сократилось почти на 33%. Кроме того, сам Роспотребнадзор имеет свои прогнозы на ближайшие годы по данной проблеме в Белгородской области.