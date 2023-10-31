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Статистика смертности от алкоголя

«Алкоголь всегда в чём-то виноват»: белгородцы стали чаще умирать после пьянок

31 октября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Статистика смертности от алкоголя

В Белгородской области выросла доля смертельных случаев отравления алкоголем

Если количество алкоотравлений в области к 2022 году сократилось на три десятка процентов, то уровень смертности стал значительно расти. Местами — шестикратно. Только в Белгороде прирост превысил 70%. А в лидеры по количеству смертей, согласно Роспотребнадзору, выбился почти десяток муниципалитетов.

В 2022 году показатель смертельных случаев алкогольных отравлений в Белгородской области составил 4,7 на 100 тысяч человек. Если сравнивать с данными за 2018 год, то можно говорить о росте количества инцидентов на 58,4%.

Так, в девяти муниципальных образованиях показатель смертности обогнал средний по области. В лидеры вышли Борисовский, Ивнянский, Корочанский, Ракитянский, Чернянский районы, а также Алексеевский, Губкинский, Новооскольский городские округа и город Белгород.

Распределение РПН «лидерских» мест прошло следующим образом. На первом ранговом месте показатель в 15,1 на 100 тысяч населения. Это данные Новооскольского горокруга. На втором месте числится Корочанский район — 13,4 на 100 тысяч населения. «Бронза» ушла Борисовскому району — 12,3 на 100 тысяч населения.

Управление Роспотребнадзора отметило также, что в Губкинском ГО уровень смертности по причине алкоголя с 2018 года вырос в 6,1 раза, в Новооскольском округе — в 3,1 раза, в Чернянском районе — в 2,1 раза, а в Белгороде увеличился на 71,3%.

По сообщению, Роспотребнадзора, начиная с 2018 года, случаи отравлений алкоголем стали происходить реже. К 2022 году количество таких инцидентов сократилось почти на 33%. Кроме того, сам Роспотребнадзор имеет свои прогнозы на ближайшие годы по данной проблеме в Белгородской области.

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