«Алкоголь всегда в чём-то виноват»: белгородцы стали чаще умирать после пьянок

В Белгородской области выросла доля смертельных случаев отравления алкоголем

Если количество алкоотравлений в области к 2022 году сократилось на три десятка процентов, то уровень смертности стал значительно расти. Местами — шестикратно. Только в Белгороде прирост превысил 70%. А в лидеры по количеству смертей, согласно Роспотребнадзору, выбился почти десяток муниципалитетов.

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