Возможен сговор: власти не поддержали запрет продажи алкоголя на первых этажах МКД

Однако это предложение не поддержали, поэтому Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект. Документ направили в кабмин. В ведомстве считают, что регионы и так могут поддерживать общественный порядок, согласно закону «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».