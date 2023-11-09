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Published Сегодня, 10:15

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Алкоголь

Возможен сговор: власти не поддержали запрет продажи алкоголя на первых этажах МКД

9 ноября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Алкоголь

Минфин не оценил идею запрета продажи спиртного на первых этажах домов

Власти выступили против запрета продажи спиртного в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Идею, предложенную Госдумой, не поддержали несколько ведомств. Подробности сообщают «Известия».

Российские власти оказались против запрета алкоголя в маркетах и кафе на первых этажах домов. Ранее в Госдуме предложили разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек.

Однако это предложение не поддержали, поэтому Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект. Документ направили в кабмин. В ведомстве считают, что регионы и так могут поддерживать общественный порядок, согласно закону «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».

Также указано, что подобная мера создаст административный барьер для бизнесменов. Что касается собрания жильцов, они могут и злоупотреблять полученными полномочиями. Отзыв Минфина согласовали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минюсте.

Напомним, в прошлом году в Белгороде предложили закрыть 96 пивных в многоквартирных домах. При этом на работу таких магазинов жаловались часто, но правом их ограничения белгородцы не пользовались. Депутаты предложили решить проблему законодательно.

В Белгороде предложили закрыть 96 пивных в многоквартирных домах
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#Алкоголь#Госдума#Минфин#Россия#Наталья Корявых
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