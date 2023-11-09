Возможен сговор: власти не поддержали запрет продажи алкоголя на первых этажах МКД

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Российские власти оказались против запрета алкоголя в маркетах и кафе на первых этажах домов. Ранее в Госдуме предложили разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек.
Однако это предложение не поддержали, поэтому Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект. Документ направили в кабмин. В ведомстве считают, что регионы и так могут поддерживать общественный порядок, согласно закону «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».
Также указано, что подобная мера создаст административный барьер для бизнесменов. Что касается собрания жильцов, они могут и злоупотреблять полученными полномочиями. Отзыв Минфина согласовали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минюсте.
Напомним, в прошлом году в Белгороде предложили закрыть 96 пивных в многоквартирных домах. При этом на работу таких магазинов жаловались часто, но правом их ограничения белгородцы не пользовались. Депутаты предложили решить проблему законодательно.