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Отравления алкоголем в Белгороде

Опасный алкоголь: в отдельных белгородских районах рост отравлений — до четырёх раз

31 октября 2023, 09:30
Фото: 1MI
Отравления алкоголем в Белгороде

В двух белгородских районах в разы выросло число отравлений алкоголем

С 2018 года, докладывает управление Роспотребнадзора по Белгородской области, инциденты, связанные с отравлением спиртосодержащей продукцией, стали реже. К 2022 году их уровень упал на десятки процентов. Также у РПН есть и свой прогноз к 2025 году по проблеме отравления белгородцев алкоголем.

В 2022 году количество случаев острых отравлений спиртосодержащей жидкостью в Белгородской области составило 9,8 на 100 тысяч человек. Сравнение данных с 2018 годом показывает, что уровень отравлений спиртосодержащей жидкостью в Белгородской области снизился на 32,9%. Об этом говорят данные управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

Однако в Алексеевском районе к прошлому году инцидентов, связанных с алкогольной интоксикацией с 2018 года стало больше в 4,3 раза в расчёте на сто тысяч населения, в Губкинском городском округе — в 3,6 раза, а прирост в Грайворонском горокруге составил 96,7%. Больше всего уровень алкогольных отравлений упал в Белгородском районе (65,7%), а также в Валуйском (65,8%) и Старооскольском городских округах (60%).

Также, согласно прогнозной таблице, к 2025 году ожидается прирост случаев отравления алкоголем по Белгородской области. Приоритетно — в Алексеевском, Валуйском и Старооскольском городских округах.

Прогноз случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией по Белгородской областиПрогноз случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией по Белгородской области
Прогноз случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией по Белгородской области
Фото: «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»

Напомним, 29 октября стало известно, что в Новооскольском округе один из жителей решил ограбить 57-летнюю женщину. Позднее выяснилось, что похититель потратил украденные средства на покупку алкоголя. Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.

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