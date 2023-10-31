Опасный алкоголь: в отдельных белгородских районах рост отравлений — до четырёх раз

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В 2022 году количество случаев острых отравлений спиртосодержащей жидкостью в Белгородской области составило 9,8 на 100 тысяч человек. Сравнение данных с 2018 годом показывает, что уровень отравлений спиртосодержащей жидкостью в Белгородской области снизился на 32,9%. Об этом говорят данные управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
Однако в Алексеевском районе к прошлому году инцидентов, связанных с алкогольной интоксикацией с 2018 года стало больше в 4,3 раза в расчёте на сто тысяч населения, в Губкинском городском округе — в 3,6 раза, а прирост в Грайворонском горокруге составил 96,7%. Больше всего уровень алкогольных отравлений упал в Белгородском районе (65,7%), а также в Валуйском (65,8%) и Старооскольском городских округах (60%).
Также, согласно прогнозной таблице, к 2025 году ожидается прирост случаев отравления алкоголем по Белгородской области. Приоритетно — в Алексеевском, Валуйском и Старооскольском городских округах.
Напомним, 29 октября стало известно, что в Новооскольском округе один из жителей решил ограбить 57-летнюю женщину. Позднее выяснилось, что похититель потратил украденные средства на покупку алкоголя. Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.