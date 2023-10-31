Опасный алкоголь: в отдельных белгородских районах рост отравлений — до четырёх раз

Однако в Алексеевском районе к прошлому году инцидентов, связанных с алкогольной интоксикацией с 2018 года стало больше в 4,3 раза в расчёте на сто тысяч населения, в Губкинском городском округе — в 3,6 раза, а прирост в Грайворонском горокруге составил 96,7%. Больше всего уровень алкогольных отравлений упал в Белгородском районе (65,7%), а также в Валуйском (65,8%) и Старооскольском городских округах (60%).