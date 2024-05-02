Стал известен масштаб разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область 1 мая

В Валуйском горокруге по Старому Хутору ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда. Их мирных жителей никто не пострадал. Однако зафиксированы разрушения — осколки повредили четыре частных жилых домовладения. На территориях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, пострадали два легковых авто, линии газоснабжения и электропередачи. Электроснабжение уже восстановили.