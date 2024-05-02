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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

Шесть районов Белгородской области попали под удар ВСУ в первый день мая

Стал известен масштаб разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область 1 мая

2 мая 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney

Шесть районов Белгородской области попали под удар ВСУ в первый день мая

Повреждения во время обстрелов ВСУ получили шесть авто, также пострадали торговый объект, частные дома и сельхозпредприятие. За сутки в результате атак никто не пострадал. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

1 мая село Ясные Зори в Белгородском районе подверглось атаке двух дронов-камикадзе. Обошлось без раненых. При падении одного из дронов повреждены две легковые машины. Щетиновку ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона, Новую Наумовку — с помощью двух БПЛА, а Журавлёвку — беспилотником.

По Вериговке противник выпустил 12 снарядов из РСЗО. В Бочковке с БПЛА сбросили семь взрывных устройств. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Над Варваровкой и Ближней Игуменкой ПВО сбила по одному БПЛА. Последствий на земле не зафиксировали. После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в Разумном, Дубовом, Таврово и Стрелецком — в каждом населённом пункте повреждены по одному частному домовладению. Никто не пострадал.

В Валуйском горокруге по Старому Хутору ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда. Их мирных жителей никто не пострадал. Однако зафиксированы разрушения — осколки повредили четыре частных жилых домовладения. На территориях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, пострадали два легковых авто, линии газоснабжения и электропередачи. Электроснабжение уже восстановили.

Ещё один прилёт пришёлся по Логачёвке. Никто не пострадал, ничего не разрушено.

Шесть миномётных снарядов выпустили по окраине хутора Старый в Волоконовском районе. В Грайворонском горокруге под обстрелом оказалась окраина Сподарюшино. Зафиксировали 21 прилёт. Над селом Теребрено в Краснояружском районе из стрелкового оружия сбили FPV-дрон. В данных районах обошлось без последствий.

В Шебекинском горокруге Вознесеновку противник атаковал с помощью четырёх БПЛА. Никто не пострадал. Однако в результате прямого попадания одного из беспилотников повреждена кровля хозпостройки. Ещё один беспилотник влетел в торговый объект. Также есть небольшие повреждения на территории сельхозпредприятия.

Ещё два дрона-камикадзе пытались атаковать посёлок Красное. Повреждены два легковых автомобиля и забор частного дома. Никто не пострадал. Также на территории округа ПВО сбила три БПЛА. Последствий на земле не зафиксировали.

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