Подозреваемый в производстве сидра-убийцы бизнесмен оказался из Белгородской области

В документах также отмечается, что в 2022 году уже был установлен факт продажи Гусейновым алкогольной продукции без «сертификатов соответствия, накладных, справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции». Тогда опасный товар изъяли и уничтожили: речь идёт о напитках «Виски-кола», «Сангрия», «Пина колада», «Манго-маракуйя» и «Ром-кола». «Мистера Сидра» здесь ещё нет.