Подозреваемый в производстве сидра-убийцы бизнесмен оказался из Белгородской области

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Суррогатный алкогольный напиток «Мистер Сидр» из Саратовской области убил на данный момент 32 человека. Утверждается, что его производила компания «Анди» из города Винтай Самарской области. Главный подозреваемый — владелец предприятия, бизнесмен Анар Гусейнов.
Из картотеки Арбитражного суда Самарской области стало известно, что родился Гусейнов в Белгородской области. Где конкретно — в решении суда не указывается, но известно, что прописан предприниматель в селе Старый Буян, что в Самарской области.
В документах также отмечается, что в 2022 году уже был установлен факт продажи Гусейновым алкогольной продукции без «сертификатов соответствия, накладных, справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции». Тогда опасный товар изъяли и уничтожили: речь идёт о напитках «Виски-кола», «Сангрия», «Пина колада», «Манго-маракуйя» и «Ром-кола». «Мистера Сидра» здесь ещё нет.
По итогам дела суд решил заменить административный штраф в размере 10 тыс. рублей на предупреждение.
Больше всего пострадавших от сидра на данный момент в Ульяновской области: в больницах находятся 42 человека. Всего же известно о 91 потерпевшем, среди которых есть дети. В их крови обнаружили метанол: сомнительный напиток сейчас изымают по всей стране. Следователями возбуждено уголовное дело.
Отметим, что смертельно опасный сидр в Белгородской области не обнаружили. Россиян призывают быть бдительными и немедленно сообщать о случаях реализации продукции «Мистер сидр». Это дело находится на контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.