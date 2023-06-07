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Подозреваемый в производстве сидра-убийцы бизнесмен оказался из Белгородской области

7 июня 2023, 08:52
Фото: 1MI
Алкоголь, архивное фото
Предприниматель Гусейнов Анар Афат оглы, подозреваемый в производстве токсичного «Мистера Сидра», оказался родом из Белгородской области. Информацию об этом можно найти в решении Арбитражного суда Самарской области.

Суррогатный алкогольный напиток «Мистер Сидр» из Саратовской области убил на данный момент 32 человека. Утверждается, что его производила компания «Анди» из города Винтай Самарской области. Главный подозреваемый — владелец предприятия, бизнесмен Анар Гусейнов.

Из картотеки Арбитражного суда Самарской области стало известно, что родился Гусейнов в Белгородской области. Где конкретно — в решении суда не указывается, но известно, что прописан предприниматель в селе Старый Буян, что в Самарской области.

В документах также отмечается, что в 2022 году уже был установлен факт продажи Гусейновым алкогольной продукции без «сертификатов соответствия, накладных, справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции». Тогда опасный товар изъяли и уничтожили: речь идёт о напитках «Виски-кола», «Сангрия», «Пина колада», «Манго-маракуйя» и «Ром-кола». «Мистера Сидра» здесь ещё нет.

По итогам дела суд решил заменить административный штраф в размере 10 тыс. рублей на предупреждение.

Больше всего пострадавших от сидра на данный момент в Ульяновской области: в больницах находятся 42 человека. Всего же известно о 91 потерпевшем, среди которых есть дети. В их крови обнаружили метанол: сомнительный напиток сейчас изымают по всей стране. Следователями возбуждено уголовное дело.

Отметим, что смертельно опасный сидр в Белгородской области не обнаружили. Россиян призывают быть бдительными и немедленно сообщать о случаях реализации продукции «Мистер сидр». Это дело находится на контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Смертельно опасного сидра в Белгородской области не обнаружили
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