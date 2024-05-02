В Wildberries не ответили на вопрос о строительстве логоцентра в Белгороде

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В 2022 году стало известно о возможных крупных инвестпроектах Wildberries в регионах Черноземья. Сообщалось о планах на логистические центры в Белгородской, Курской, Тамбовской и Воронежской областях.
Издание решило выяснить, что сейчас происходит с этими проектами. По поводу логистических центров в Белгороде и Курске в компании промолчали. Что касается Воронежской области и Тамбовской областей, то журналисты получили ответ о том, что «Воронежская и Тамбовская области являются важными для компании регионами для строительства собственных логистических объектов».
Издание отмечает, что в Тамбовской области строительство логистического центра почти завершено, а в Воронежской продолжается.
Напомним, что двумя годами ранее о возможном строительстве центра в Белгороде рассказывал экс-мэр Антон Иванов. Он заявлял, что строительство распределительного центра оценивается в 7,5 млрд рублей. Иванов тогда отметил, что компанию «не отпугивает проводимая спецоперация, они планируют на перспективу». Он также добавил, что Белгород будет соревноваться с Орлом за инвестпроект.