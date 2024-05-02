В Wildberries не ответили на вопрос о строительстве логоцентра в Белгороде

Издание решило выяснить, что сейчас происходит с этими проектами. По поводу логистических центров в Белгороде и Курске в компании промолчали. Что касается Воронежской области и Тамбовской областей, то журналисты получили ответ о том, что «Воронежская и Тамбовская области являются важными для компании регионами для строительства собственных логистических объектов».