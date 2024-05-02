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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:51

Wildberries

В Wildberries не ответили на вопрос о строительстве логоцентра в Белгороде

2 мая 2024, 09:48
Фото: 1MI
Wildberries
О возможном строительстве логистического центра в Белгороде заявлял экс-мэр Антон Иванов. Стоимость проекта оценивали в 7,5 млрд. О судьбе проекта решил узнать «Абирег», однако в компании на вопрос о строительстве логистического центра в Белгороде не ответили.

В 2022 году стало известно о возможных крупных инвестпроектах Wildberries в регионах Черноземья. Сообщалось о планах на логистические центры в Белгородской, Курской, Тамбовской и Воронежской областях.

Издание решило выяснить, что сейчас происходит с этими проектами. По поводу логистических центров в Белгороде и Курске в компании промолчали. Что касается Воронежской области и Тамбовской областей, то журналисты получили ответ о том, что «Воронежская и Тамбовская области являются важными для компании регионами для строительства собственных логистических объектов».

Издание отмечает, что в Тамбовской области строительство логистического центра почти завершено, а в Воронежской продолжается.

Напомним, что двумя годами ранее о возможном строительстве центра в Белгороде рассказывал экс-мэр Антон Иванов. Он заявлял, что строительство распределительного центра оценивается в 7,5 млрд рублей. Иванов тогда отметил, что компанию «не отпугивает проводимая спецоперация, они планируют на перспективу». Он также добавил, что Белгород будет соревноваться с Орлом за инвестпроект.

Белгород конкурирует с Орлом за строительство логистического центра Wildberries
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Курск#Белгород#Wildberries
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