С 18 апреля соседи белгородцев смогут покупать машины через Wildberries

Купить авто через интернет-платформу смогут жители 17 регионов. В этом списке есть все соседи белгородцев по Центральному Черноземью: Воронежская, Тамбовская, Курская и Липецкая области. Также автомобили будут доступны для продажи в столице страны, Московской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и Татарстане.