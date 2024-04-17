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Published Сегодня, 10:34

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Wildberries

С 18 апреля соседи белгородцев смогут покупать машины через Wildberries

17 апреля 2024, 10:34
Фото: 1MI
Wildberries

Россияне смогут покупать автомобили через Wildberries

Первыми в продаже на известном маркетплейсе появятся машины марки Chery. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой пресс-службу компании.

С 18 апреля в России автомобили можно будет покупать через Wildberries. Первыми в продаже появятся автомобили Chery.

Купить авто через интернет-платформу смогут жители 17 регионов. В этом списке есть все соседи белгородцев по Центральному Черноземью: Воронежская, Тамбовская, Курская и Липецкая области. Также автомобили будут доступны для продажи в столице страны, Московской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и Татарстане.

Купить машину можно только с помощью предоплаты по карте, которая привязана к профилю покупателя. Машину отправят в согласованное место, где доступна доставка. Договор передадут покупателю перед выдачей авто.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Автомобили#Курская область#Липецкая область#Новости Белгорода#Wildberries#Воронежская область#Маркетплейс#Chery
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