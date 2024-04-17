С 18 апреля соседи белгородцев смогут покупать машины через Wildberries

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
С 18 апреля в России автомобили можно будет покупать через Wildberries. Первыми в продаже появятся автомобили Chery.
Купить авто через интернет-платформу смогут жители 17 регионов. В этом списке есть все соседи белгородцев по Центральному Черноземью: Воронежская, Тамбовская, Курская и Липецкая области. Также автомобили будут доступны для продажи в столице страны, Московской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и Татарстане.
Купить машину можно только с помощью предоплаты по карте, которая привязана к профилю покупателя. Машину отправят в согласованное место, где доступна доставка. Договор передадут покупателю перед выдачей авто.