Стали известны ПВЗ Wildberries, которые закрылись в Белгородской области

Как стало известно, сейчас продолжают работу 175 из 180 ПВЗ Wildberries в Белгородской области. Однако пять пунктов временно сняты с карты в связи с оперативной обстановкой и обращениями их владельцев и менеджеров для соблюдения мер безопасности клиентов и персонала.