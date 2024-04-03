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Published Сегодня, 18:17

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ПВЗ Wildberries

Стали известны ПВЗ Wildberries, которые закрылись в Белгородской области

3 апреля 2024, 18:17
Фото: 1MI
ПВЗ Wildberries

Wildberries закроет пять пунктов выдачи заказов в Грайворонском горокруге

Ранее на прошлой неделе в соцсетях компания объявила о закрытии некоторых ПВЗ Wildberries. Официальной информацией о закрытии части пунктов выдачи заказов поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.

Как стало известно, сейчас продолжают работу 175 из 180 ПВЗ Wildberries в Белгородской области. Однако пять пунктов временно сняты с карты в связи с оперативной обстановкой и обращениями их владельцев и менеджеров для соблюдения мер безопасности клиентов и персонала.

Все закрывшиеся пункты выдачи расположены в Грайворонском городском округе. На данный момент не принимают новые заказы ПВЗ, находящиеся по адресам:

  • г. Грайворон, ул. Тарана, 49;
  • г. Грайворон, ул. Мира, 38;
  • г. Грайворон, ул. Интернациональная, 2;
  • г. Грайворон, ул. Свердлова 66;
  • Грайворонский городской округ, с. Гора-Подол, ул. Борисенко, 48б.
Wildberries закрывает часть ПВЗ в Белгороде, но есть плюсы для белгородских клиентов
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