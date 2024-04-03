Стали известны ПВЗ Wildberries, которые закрылись в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Как стало известно, сейчас продолжают работу 175 из 180 ПВЗ Wildberries в Белгородской области. Однако пять пунктов временно сняты с карты в связи с оперативной обстановкой и обращениями их владельцев и менеджеров для соблюдения мер безопасности клиентов и персонала.
Все закрывшиеся пункты выдачи расположены в Грайворонском городском округе. На данный момент не принимают новые заказы ПВЗ, находящиеся по адресам: