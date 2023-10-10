Белгородцы погибли из-за обстрела, а для горбольницы №2 выбрали главврача

В мэрии Белгорода объяснили, почему ремонт остановки на «Родине» не смогли завершить вовремя. Дело в том, что открыть обновлённый павильон собирались ещё к 15 августа. Однако наступила практически середина октября, но полноценно пользоваться остановкой белгородцы пока не могут.