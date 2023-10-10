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Белгородцы погибли из-за обстрела, а для горбольницы №2 выбрали главврача

Белгородцы погибли из-за обстрела, а для горбольницы №2 выбрали главврача

10 октября 2023, 15:30
Фото: 1MI
ВСУ обстреляли село Поповка в Краснояружском районе, министр здравоохранения региона представил нового главврача горбольницы №2 в Белгороде, а в мэрии рассказали, почему остановку «Родина» не смогли вовремя отремонтировать.

Погибшие белгородцы

10 октября после относительного затишья ВСУ продолжили обстреливать Белгородскую область. Жертвами атаки противника стали сразу два человека — жители села Поповка Краснояружского района.

Днём губернатор Вячеслав Гладков сообщил о втором обстреле населённого пункта. По информации главы региона, снаряд прилетел в частный дом. В результате попадания погиб мужчина.

Кроме того, тяжёлые осколочные ранения получила его пожилая супруга. Пострадавшую везли в горбольницу №2. Вскоре Гладков сообщил, что женщина скончалась в машине скорой помощи. Врачи боролись за жизнь белгородки, но помочь ей не смогли.

Также губернатор сообщил о разрушениях в самом селе. Повреждения различной степени получили четыре дома, линии электро- и газоснабжения. На месте происшествия работали аварийные и оперативные службы.

В Сети появились кадры с места обстрела. На фото видно разрушенную постройку, выбитые окна, посечённый забор. Местные жители утверждали, что было более 20 прилётов.

После недолгого затишья в Белгородской области за день погибли два человека
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Новый главврач

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников представил нового главврача горбольницы №2 Белгорода. Должность займёт Ольга Мевша. Долгое время она работала заместителем главного врача в горбольнице №2, а затем возглавляла Томаровскую районную больницу.

По словам Иконникова, Мевша зарекомендовала себя как хороший, перспективный руководитель. Чиновник также рассказал, что новый главврач имеет большой опыт и является кандидатом медицинских наук.

Ранее в должности главного врача городской больницы работал Роман Проценко. С сегодняшнего дня, 10 октября, медик приступает к обязанностям главврача Белгородской областной больницы. О том, что Проценко переходит работать в другое медучреждение, сообщил накануне Андрей Иконников.

До Романа Проценко должность главврача областной больницы занимала Жанна Чефранова. Свой пост она покинула в начале октября. Вскоре губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что она уходит представлять интересы белгородцев в Совет Федерации. Чефранова заменила Николая Рыжкова, который был сенатором от Белгородской области в течение 20 лет.

Стало известно, кто займёт должность главврача горбольницы №2 Белгорода
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Подземка на «Родине»

В мэрии Белгорода объяснили, почему ремонт остановки на «Родине» не смогли завершить вовремя. Дело в том, что открыть обновлённый павильон собирались ещё к 15 августа. Однако наступила практически середина октября, но полноценно пользоваться остановкой белгородцы пока не могут.

В горадминистрации сообщили, что затягивание сроков связано с несвоевременной поставкой строительного материала. Ремонтные работы в павильоне планируют завершить до 25 октября.

Аналогично перенесли сроки открытия подземного перехода на Свято-Троицком бульваре. Полноценно заработать он должен 15 ноября. Причина, к слову, такая же — несвоевременная поставка стройматериалов.

В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
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