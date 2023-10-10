Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Андрей Иконников и Ольга Мевша

Стало известно, кто займёт должность главврача горбольницы №2 Белгорода

10 октября 2023, 06:31
Фото: страница Андрея Иконникова в соцсети
Андрей Иконников и Ольга Мевша

Ольга Мевша возглавит горбольницу № 2 в Белгороде

Имя нового главного врача назвал министр здравоохранения Андрей Иконников. Ольга Мевша уже работала в горбольнице № 2 в должности заместителя главврача.

Нового главного врача городской больницы №2 Белгорода представил министр здравоохранения Андрей Иконников. Эту должность займёт Ольга Мевша.

Иконников рассказал, что новый главврач имеет большой опыт, является кандидатом медицинских наук. Ранее Ольга Мевша долгое время занимала в городской больнице №2 пост заместителя главврача, а затем возглавляла Томаровскую районную больницу.

Зарекомендовала себя как хороший, перспективный руководитель — показатели районной больницы в течение года под её руководством пришли в норму по всем направлениям.
Андрей Иконников, министр здравоохранения

Ранее главврачом горбольницы № 2 в Белгороде был Роман Проценко. Теперь же он возглавляет областную клиническую больницу. Роман Проценко приступил к новым обязанностям с 10 октября.

До Проценко главврачом областной больницы была Жанна Чефранова. Она покинула свой пост в начале октября. Теперь она будет представлять Белгородскую область в Совете Федерации вместо Николая Рыжкова.

В минздраве назвали имя нового главврача областной больницы в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«Шли вразвалочку»: главврач СМП Жиров ответил на претензии белгородцев к скоройГлавврач белгородской скорой объяснил, почему медики долго помогали избитому парнюВерховный суд отказал экс-главврачу горбольницы № 2 Белгорода
#Белгородская область#Медицина#Горбольница №2#Новости Белгорода#Жанна чефранова#Главврач#Белгород#Андрей иконников#Роман Проценко#Александра Склярова#Ольга Мевша
Подпишитесь
Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:15
В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
Сегодня, 07:20
Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев
Сегодня, 13:30
К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
Сегодня, 12:57
Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
Сегодня, 11:28
Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва
Сегодня, 07:31