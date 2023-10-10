Стало известно, кто займёт должность главврача горбольницы №2 Белгорода

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Нового главного врача городской больницы №2 Белгорода представил министр здравоохранения Андрей Иконников. Эту должность займёт Ольга Мевша.
Иконников рассказал, что новый главврач имеет большой опыт, является кандидатом медицинских наук. Ранее Ольга Мевша долгое время занимала в городской больнице №2 пост заместителя главврача, а затем возглавляла Томаровскую районную больницу.
Зарекомендовала себя как хороший, перспективный руководитель — показатели районной больницы в течение года под её руководством пришли в норму по всем направлениям.
Андрей Иконников, министр здравоохранения
Ранее главврачом горбольницы № 2 в Белгороде был Роман Проценко. Теперь же он возглавляет областную клиническую больницу. Роман Проценко приступил к новым обязанностям с 10 октября.
До Проценко главврачом областной больницы была Жанна Чефранова. Она покинула свой пост в начале октября. Теперь она будет представлять Белгородскую область в Совете Федерации вместо Николая Рыжкова.