В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Ремонт остановочного павильона на Свято-Троицком бульваре начали этим летом. Изначально открыть обновлённую остановку планировали к 15 августа.
Но уже октябрь, а остановка всё ещё недоступна для полноценного пользования. Бел.Ру направило в мэрию Белгорода запрос с целью узнать причину задержки и новые планируемые сроки.
Как редакции ответили в горадминистрации, отложенное открытие остановки обусловлено «несвоевременной поставкой необходимого строительного материала и согласованием пакета документов технологического присоединения к инженерным сетям».
На остановке общественного транспорта «Свято-Троицкий бульвар» планировалось установить остановочный комплекс с торговым павильоном и навесом для людей, ожидающих общественный транспорт. Ближе к скверу на Свято-Троицком бульваре также планировалось установить киоск с навесом для ожидания транспорта.
мэрия Белгорода
Теперь ремонт в подземном переходе планируют завершить до 25 октября текущего года. Киоск с навесом возле сквера установят позже.
Ремонтом остановки занимается ООО «ТСК Стройка». В Белгородской области есть компания с таким названием: согласно данным СПАРК «Интерфакс», зарегистрирована она была 13 апреля этого года в Борисовке. Руководитель — Карен Минасян.