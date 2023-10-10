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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Ремонт подземных переходов в Белгороде

В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок

10 октября 2023, 07:20
Фото: Bel.ru
Ремонт подземных переходов в Белгороде

В мэрии Белгорода объяснили затянувшийся ремонт остановки «Родина»

Открытие обновлённой после ремонта остановки «Родина» планировалось на 15 августа. Бел.Ру обратилось в мэрию и выяснило причину задержки и новые сроки.

Ремонт остановочного павильона на Свято-Троицком бульваре начали этим летом. Изначально открыть обновлённую остановку планировали к 15 августа.

Но уже октябрь, а остановка всё ещё недоступна для полноценного пользования. Бел.Ру направило в мэрию Белгорода запрос с целью узнать причину задержки и новые планируемые сроки.

Как редакции ответили в горадминистрации, отложенное открытие остановки обусловлено «несвоевременной поставкой необходимого строительного материала и согласованием пакета документов технологического присоединения к инженерным сетям».

На остановке общественного транспорта «Свято-Троицкий бульвар» планировалось установить остановочный комплекс с торговым павильоном и навесом для людей, ожидающих общественный транспорт. Ближе к скверу на Свято-Троицком бульваре также планировалось установить киоск с навесом для ожидания транспорта.
мэрия Белгорода

Теперь ремонт в подземном переходе планируют завершить до 25 октября текущего года. Киоск с навесом возле сквера установят позже.

Ремонтом остановки занимается ООО «ТСК Стройка». В Белгородской области есть компания с таким названием: согласно данным СПАРК «Интерфакс», зарегистрирована она была 13 апреля этого года в Борисовке. Руководитель — Карен Минасян.

Фото: Bel.ru
На остановке «Родина» в Белгороде обновят навесы и скамейки
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