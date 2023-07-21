Стала известна дата открытия подземных переходов на «Стадионе» и «Родине» в Белгороде

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Ремонт переходов начался в конце июня — первой половине июля. Сейчас подземками можно пользоваться, но в ограниченном порядке.
Так, например, на «Родине» ограничения коснулись одного входа со стороны НИУ «БелГУ» — он недоступен.
Мы переход не перекрываем, а поделили на две зоны. Отработали в одной зоне — перекинули работы на вторую.
Дмитрий Дунайцев, руководитель департамента строительства и архитектуры
Частично рабочие ограничили участки — там появились стройгородки. Отмечается, что реконструкция будет проходить поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Место остановки автобусов и посадки пассажиров при этом не изменится.
На данный момент здесь идут демонтажные работы, позже начнётся сама стройка. Так, в переходе на «Стадионе» заменят шесть повреждённых плит перекрытия и две металлические балки, испорченные коррозией. В последнюю очередь предстоят отделочные работы: обновят напольную плитку, смонтируют новый потолок, установят систему освещения и заменят все торговые модули.