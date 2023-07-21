Стала известна дата открытия подземных переходов на «Стадионе» и «Родине» в Белгороде

На данный момент здесь идут демонтажные работы, позже начнётся сама стройка. Так, в переходе на «Стадионе» заменят шесть повреждённых плит перекрытия и две металлические балки, испорченные коррозией. В последнюю очередь предстоят отделочные работы: обновят напольную плитку, смонтируют новый потолок, установят систему освещения и заменят все торговые модули.