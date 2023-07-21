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Стала известна дата открытия подземных переходов на «Стадионе» и «Родине» в Белгороде

21 июля 2023, 11:37
Фото: Bel.ru
Ремонт подземных переходов в Белгороде

Подземные переходы на «Стадионе» и «Родине» в Белгороде отремонтируют до 15 сентября

Открытие подземных переходов запланировано на 15 сентября, сообщили в мэрии Белгорода. Пока же объекты частично перекрыты, а пользоваться ими можно ограниченно.

Ремонт переходов начался в конце июня — первой половине июля. Сейчас подземками можно пользоваться, но в ограниченном порядке.

Так, например, на «Родине» ограничения коснулись одного входа со стороны НИУ «БелГУ» — он недоступен.

Мы переход не перекрываем, а поделили на две зоны. Отработали в одной зоне — перекинули работы на вторую.
Дмитрий Дунайцев, руководитель департамента строительства и архитектуры

Частично рабочие ограничили участки — там появились стройгородки. Отмечается, что реконструкция будет проходить поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Место остановки автобусов и посадки пассажиров при этом не изменится.

На данный момент здесь идут демонтажные работы, позже начнётся сама стройка. Так, в переходе на «Стадионе» заменят шесть повреждённых плит перекрытия и две металлические балки, испорченные коррозией. В последнюю очередь предстоят отделочные работы: обновят напольную плитку, смонтируют новый потолок, установят систему освещения и заменят все торговые модули.

Что происходит с переходами на «Стадионе» и «Родине» в Белгороде?
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