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Updated Сегодня, 13:50

Последствия обстрела села Поповка

Разрушены постройки, выбиты окна: последствия обстрела белгородской Поповки

10 октября 2023, 13:48
Фото: Telegram-канал «Красная Яруга»
Последствия обстрела села Поповка

В Сети опубликовали фото последствий обстрела Белгородской области

В результате атаки на краснояружскую Поповку погибли два человека. На кадрах видны серьёзные повреждения одной из построек, посечённый забор и выбитые окна. Фото опубликовал Telegram-канал «Красная Яруга».

В Сети показали, как выглядит Поповка в Краснояружском районе после обстрела ВСУ. Местные жители поделились кадрами с места происшествия. По их словам, в населённом пункте было не менее 20 прилётов.

Село 10 октября обстреливали дважды. Один из снарядов попал в частный дом, в результате чего на месте от полученных травм погиб мужчина. Также пострадала его жена. Она получила осколочные ранения. Сообщалось, что её планировали перевезти в больницу Белгорода.

Однако доставить в медучреждение пожилую женщину не успели. Как написал губернатор Вячеслав Гладков, она получила тяжёлые ранения. Врачи боролись за жизнь белгородки, но не смогли её спасти. Она скончалась в машине скорой помощи.

Добавим, что в регионе в течение двух дней наблюдалось относительное затишье по обстрелам.

Последствия обстрела села ПоповкаПоследствия обстрела села Поповка
Последствия обстрела села ПоповкаПоследствия обстрела села Поповка
Последствия обстрела села ПоповкаПоследствия обстрела села Поповка
Последствия обстрела села ПоповкаПоследствия обстрела села Поповка
Последствия обстрела села Поповка
Фото: Telegram-канал «Красная Яруга»
После недолгого затишья в Белгородской области за день погибли два человека
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