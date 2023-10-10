Разрушены постройки, выбиты окна: последствия обстрела белгородской Поповки

Село 10 октября обстреливали дважды. Один из снарядов попал в частный дом, в результате чего на месте от полученных травм погиб мужчина. Также пострадала его жена. Она получила осколочные ранения. Сообщалось, что её планировали перевезти в больницу Белгорода.