Разрушены постройки, выбиты окна: последствия обстрела белгородской Поповки

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В Сети показали, как выглядит Поповка в Краснояружском районе после обстрела ВСУ. Местные жители поделились кадрами с места происшествия. По их словам, в населённом пункте было не менее 20 прилётов.
Село 10 октября обстреливали дважды. Один из снарядов попал в частный дом, в результате чего на месте от полученных травм погиб мужчина. Также пострадала его жена. Она получила осколочные ранения. Сообщалось, что её планировали перевезти в больницу Белгорода.
Однако доставить в медучреждение пожилую женщину не успели. Как написал губернатор Вячеслав Гладков, она получила тяжёлые ранения. Врачи боролись за жизнь белгородки, но не смогли её спасти. Она скончалась в машине скорой помощи.
Добавим, что в регионе в течение двух дней наблюдалось относительное затишье по обстрелам.