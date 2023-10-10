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Скорая помощь

После недолгого затишья в Белгородской области за день погибли два человека

10 октября 2023, 13:00
Фото: 1MI
Скорая помощь

Раненная при обстреле белгородка умерла в машине скорой помощи

Пожилая женщина получила тяжёлые осколочные ранения при обстреле села Поповка. Врачам не удалось её спасти. Погиб и супруг женщины. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Пожилая женщина, которую ранило при обстреле села Поповка в Краснояружском районе, скончалась в машине скорой помощи. Врачам не удалось спасти пострадавшую.

В результате обстрела второй человек погиб — пожилая женщина с тяжёлыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за её жизнь до последнего.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Снаряд во время обстрела попал в частный дом. В результате погиб мужчина. Его жена получила ранения. Её собирались отвезти в больницу в Белгороде.

Также сообщается, что в населённом пункте повреждения различной степени получили четыре дома, линии электро- и газоснабжения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина
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