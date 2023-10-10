После недолгого затишья в Белгородской области за день погибли два человека

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Пожилая женщина, которую ранило при обстреле села Поповка в Краснояружском районе, скончалась в машине скорой помощи. Врачам не удалось спасти пострадавшую.
В результате обстрела второй человек погиб — пожилая женщина с тяжёлыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за её жизнь до последнего.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Снаряд во время обстрела попал в частный дом. В результате погиб мужчина. Его жена получила ранения. Её собирались отвезти в больницу в Белгороде.
Также сообщается, что в населённом пункте повреждения различной степени получили четыре дома, линии электро- и газоснабжения. На месте происшествия работают оперативные службы.