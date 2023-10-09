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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Обломки снарядов, обнаруженные в доме белгородца

«Приехали, а дома нет»: в Сети появились кадры последствий обстрела дома белгородцев

9 октября 2023, 07:18
Фото: Telegram-канал "Красная Яруга"
Обломки снарядов, обнаруженные в доме белгородца

Белгородец показал на фото и видео последствия обстрела его дома

Под огонь ВСУ посёлок Теребрено в Краснояружском районе попал ещё 28 сентября. Фото и видео разрушений появились в соцсетях только в это воскресенье, 8 октября.
Сюжет
Обстрел

28 сентября посёлок Теребрено Краснояружского района попал под массированный обстрел ВСУ. В результате атаки часть снарядов попала в жилые дома, из-за чего людям пришлось искать другие места для ночлега.

Последствия прилётов показал один из подписчиков Telegram-канала «Красная Яруга». В момент обстрела семьи не было в доме. Когда вернулись, увидели, что их жильё пострадало: «Приехали с семьёй домой, а дома нет», — отмечает мужчина.

На видео заметны многочисленные разрушения: выбиты окна, пробиты стены и крыша. В доме валяются осколки снарядов: один из них белгородец обнаружил у себя на кухне. Позже местный житель сфотографировал все обломки снарядов, найденных в доме.

Напомним, что по информации губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения в ходе атаки ВСУ получили семь частных домов, три административных здания и линия электропередачи. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Обломки снарядов, обнаруженные в доме белгородца
Видео: Telegram-канал "Красная Яруга"
Обломки снарядов, обнаруженные в доме белгородцаОбломки снарядов, обнаруженные в доме белгородца
Обломки снарядов, обнаруженные в доме белгородцаОбломки снарядов, обнаруженные в доме белгородца
Обломки снарядов, обнаруженные в доме белгородцаОбломки снарядов, обнаруженные в доме белгородца
Обломки снарядов, обнаруженные в доме белгородца
Фото: Telegram-канал "Красная Яруга"
Был на улице: в Белгородской области после обстрела ВСУ не стало человека
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