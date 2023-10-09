«Приехали, а дома нет»: в Сети появились кадры последствий обстрела дома белгородцев

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
28 сентября посёлок Теребрено Краснояружского района попал под массированный обстрел ВСУ. В результате атаки часть снарядов попала в жилые дома, из-за чего людям пришлось искать другие места для ночлега.
Последствия прилётов показал один из подписчиков Telegram-канала «Красная Яруга». В момент обстрела семьи не было в доме. Когда вернулись, увидели, что их жильё пострадало: «Приехали с семьёй домой, а дома нет», — отмечает мужчина.
На видео заметны многочисленные разрушения: выбиты окна, пробиты стены и крыша. В доме валяются осколки снарядов: один из них белгородец обнаружил у себя на кухне. Позже местный житель сфотографировал все обломки снарядов, найденных в доме.
Напомним, что по информации губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения в ходе атаки ВСУ получили семь частных домов, три административных здания и линия электропередачи. Пострадавших среди мирных жителей нет.