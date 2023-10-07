Четвериков прокомментировал отсутствие СМС-уведомлений от МЧС при обстрелах

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В ходе прямого эфира к министру цифрового развития Белгородской области Сергею Четверикову обратился белгородец, который поинтересовался, почему ему не приходят СМС-уведомления от МЧС.
Очень сложно сказать, не имея возможности провести диагностику устройства. Push-сообщения приходят всем жителям области, которые подписаны на мобильное приложение МЧС. СМС-уведомления приходят жителям в районе происшествий. Убедительная просьба переговорить с оператором связи. Возможно, произошёл технический сбой.
Сергей Четвериков
Чиновник добавил, что сообщения приходят всем. Это было видно в ходе тестирования системы оповещения.