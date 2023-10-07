Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Четвериков прокомментировал отсутствие СМС-уведомлений от МЧС при обстрелах

Четвериков прокомментировал отсутствие СМС-уведомлений от МЧС при обстрелах

7 октября 2023, 09:32
Фото: 1MI
Он отметил, что СМС-уведомления приходят людям в районах, где возможно возникновение ЧС. Также белгородцы получают push-сообщения.
Сюжет
МЧС

В ходе прямого эфира к министру цифрового развития Белгородской области Сергею Четверикову обратился белгородец, который поинтересовался, почему ему не приходят СМС-уведомления от МЧС.

Очень сложно сказать, не имея возможности провести диагностику устройства. Push-сообщения приходят всем жителям области, которые подписаны на мобильное приложение МЧС. СМС-уведомления приходят жителям в районе происшествий. Убедительная просьба переговорить с оператором связи. Возможно, произошёл технический сбой.
Сергей Четвериков

Чиновник добавил, что сообщения приходят всем. Это было видно в ходе тестирования системы оповещения.

Напомним, во время тестирования системы не все белгородцы слышали звуковые сигналы. Жалобы, часть которых мы собрали здесь, прокомментировал мэр областного центра Валентин Демидов. Он отметил, что власти сейчас анализируют все отзывы горожан для повышения эффективности системы оповещения.

«Внима-а-ание, внима-а-ание»: Как прошла проверка системы оповещения в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещенияСлышно, но не везде: в Белгороде проверили систему оповещения населенияГладков рассказал о модернизации систем оповещения в белгородском приграничье
#Белгородская область#МЧС#Система оповещения#Белгород#Кристина Семенчук#Оператор связи#Обстрелы#Министр цифрового развития
Подпишитесь
«Хищение в особо крупном размере»: ФСБ — о задержании экс-главы белгородского УФНС
Вчера, 09:35
«Попадёт — не попадёт»: в Шебекино пересмотрят автобусное сообщение из-за обстрелов
Вчера, 17:43
В элитном доме в центре Белгорода пустили горячую воду
Сегодня, 06:27
Угарный газ, оксид азота, пыль: какие вещества нашли в выбросах цемзавода и сколько?
Вчера, 16:00
Был на улице: в Белгородской области после обстрела ВСУ не стало человека
Сегодня, 08:02
В Шебекино планируют защищать остановки от обстрелов блоками
Вчера, 16:42