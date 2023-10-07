Четвериков прокомментировал отсутствие СМС-уведомлений от МЧС при обстрелах

Напомним, во время тестирования системы не все белгородцы слышали звуковые сигналы. Жалобы, часть которых мы собрали здесь, прокомментировал мэр областного центра Валентин Демидов. Он отметил, что власти сейчас анализируют все отзывы горожан для повышения эффективности системы оповещения.