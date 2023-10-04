Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Сирена

«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения

4 октября 2023, 14:12
Фото: Midjourney
Сирена

Белгородцы просят изменить порядок проверки системы оповещения

Горожане просят изменить порядок проверки системы оповещения. Причиной стало то, что не все смогли узнать о проверке, которую ранее анонсировали органы власти. Белгородцы настаивают, чтобы сначала было звуковое предупреждение, а затем — сама работа сирены.

4 октября в Белгороде провели проверку работы системы оповещения населения. Однако прозвучавшая сирена напугала некоторых жителей областного центра. Белгородцы поэтому попросили изменить порядок проверки.

«После сирены мы побежали в дом, укрытие, и потом через громкую связь пошла информация, что это проверка. Можно дать указание о том, чтобы сначала была информация о проверке, а потом сирена?» — поинтересовался местный житель.

В мэрии ответили, что горожан о проверке предупреждали. Информация об этом появилась в средствах массовой информации.

Информация о проведении 4 октября 2023 года на территории города Белгорода плановой проверки комплексной системы оповещения населения заблаговременно размещалась во всех СМИ.
мэрия Белгорода

Несмотря на этот факт, мужчина, как и его соседи, ничего не знали о предстоящей проверке. Он уверен, что порядок необходимо изменить.

«Вопрос в том, что не до всего населения эта информация доходит — соседи тоже ничего не знали. Последовательность „звуковое предупреждение, а потом — сирена“ сохранит нервное состояние для пенсионеров и тех, до кого информация СМИ не доходит», — продолжил белгородец.

Однако были и те, кто сирены не услышал вовсе. В городской администрации ответили, что все 52 технических устройства, находящихся в городе, исправны.

Ничего не услышали и жители частного сектора, в том числе на улице Индустриальной. Как оказалось, население там оповещали с помощью машин.

Для оповещения населения в частном секторе на улице Индустриальная используются автомобили с громкоговорителями. Сегодня в ходе проверки специализированный транспорт проехал в установленное время.
мэрия Белгорода

Несмотря на сообщение горадминистрации о том, что все технические устройства работают, многие горожане не услышали сирены. В числе улиц, где было тихо, улицы Орлова, Будённого, Железнякова и даже участок на проспекте Богдана Хмельницкого в центре города.

В Белгороде включат сирены и запустят транспорт с громкоговорителями
Узнать подробнее
Читайте также:
Слышно, но не везде: в Белгороде проверили систему оповещения населенияГладков рассказал о модернизации систем оповещения в белгородском приграничье
#Город#Белгородская область#Проверка#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Системы оповещения
Подпишитесь
«В детсаду играют в украинцев и русских»: психолог — о работе с детьми из приграничья
Сегодня, 14:02
В работе информационной системы ГАИ произошёл сбой: стоит ли переживать белгородцам?
Сегодня, 13:46
Глава Союза автомобилистов Белогорья попросит Кадырова решить вопрос с ценой бензина
Сегодня, 13:56
Компания из Белгорода охраняет школы и детсады в Запорожской области за 36,9 млн руб
Сегодня, 15:18
Минудобрения укрепляют стабильность белгородского агропрома
Сегодня, 14:20