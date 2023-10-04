«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения

«Вопрос в том, что не до всего населения эта информация доходит — соседи тоже ничего не знали. Последовательность „звуковое предупреждение, а потом — сирена“ сохранит нервное состояние для пенсионеров и тех, до кого информация СМИ не доходит», — продолжил белгородец.