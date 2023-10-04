«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
4 октября в Белгороде провели проверку работы системы оповещения населения. Однако прозвучавшая сирена напугала некоторых жителей областного центра. Белгородцы поэтому попросили изменить порядок проверки.
«После сирены мы побежали в дом, укрытие, и потом через громкую связь пошла информация, что это проверка. Можно дать указание о том, чтобы сначала была информация о проверке, а потом сирена?» — поинтересовался местный житель.
В мэрии ответили, что горожан о проверке предупреждали. Информация об этом появилась в средствах массовой информации.
Информация о проведении 4 октября 2023 года на территории города Белгорода плановой проверки комплексной системы оповещения населения заблаговременно размещалась во всех СМИ.
мэрия Белгорода
Несмотря на этот факт, мужчина, как и его соседи, ничего не знали о предстоящей проверке. Он уверен, что порядок необходимо изменить.
«Вопрос в том, что не до всего населения эта информация доходит — соседи тоже ничего не знали. Последовательность „звуковое предупреждение, а потом — сирена“ сохранит нервное состояние для пенсионеров и тех, до кого информация СМИ не доходит», — продолжил белгородец.
Однако были и те, кто сирены не услышал вовсе. В городской администрации ответили, что все 52 технических устройства, находящихся в городе, исправны.
Ничего не услышали и жители частного сектора, в том числе на улице Индустриальной. Как оказалось, население там оповещали с помощью машин.
Для оповещения населения в частном секторе на улице Индустриальная используются автомобили с громкоговорителями. Сегодня в ходе проверки специализированный транспорт проехал в установленное время.
мэрия Белгорода
Несмотря на сообщение горадминистрации о том, что все технические устройства работают, многие горожане не услышали сирены. В числе улиц, где было тихо, улицы Орлова, Будённого, Железнякова и даже участок на проспекте Богдана Хмельницкого в центре города.