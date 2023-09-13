Гладков рассказал о модернизации систем оповещения в белгородском приграничье

Напомним, что в начале сентября посёлок Уразово несколько дней подряд попадал под обстрел ВСУ. В ходе атаки два человека получили ранения и один погиб. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, погибший парень в момент обстрела забирал у курьера пиццу. Он получил не совместимые с жизнью осколочные ранения.