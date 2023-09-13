Гладков рассказал о модернизации систем оповещения в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
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Updated Сегодня, 16:46
Вечером 13 сентября губернатор Вячеслав Гладков провёл большую прямую линию, где ответил на интересующие белгородцев вопросы. В ходе эфира стало известно, что в Валуйском городском округе установили новые системы оповещения.
Житель посёлка Уразово в Валуйском округе спросил губернатора, когда прекратятся обстрелы населённого пункта. По словам мужчины, подвалов рядом нет, а добежать до ближайшего укрытия в случае опасности невозможно — слишком далеко.
Глава региона сообщил белгородцу, что силовые структуры делают всё возможное, чтобы обеспечить население максимальной безопасностью. Так, с начала года в округе усилили систему информирования населения.
Усиливаем систему информирования населения по всему Валуйскому округу. С начала года мы в разы увеличили количество систем оповещения. На сегодняшний день дополнительно установили 12 штук, ещё 16 находятся в работе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в начале сентября посёлок Уразово несколько дней подряд попадал под обстрел ВСУ. В ходе атаки два человека получили ранения и один погиб. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, погибший парень в момент обстрела забирал у курьера пиццу. Он получил не совместимые с жизнью осколочные ранения.