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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Утро в Белгородской области началось с обстрелов двух сёл

Утро в Белгородской области началось с обстрелов двух сёл

7 октября 2023, 07:04
Фото: 1MI
Предупреждения об обстрелах получили жители населённых пунктов в Грайворонском и Валуйском горокругах. Людей попросили спуститься в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Первое уведомление от РСЧС об обстрелах пришло около 09:00 жителям села Пороз в Грайворонском горокруге. Второе сообщение спустя час получили жители посёлка Уразово в Валуйском горокруге. Людей попросили спуститься в подвал или укрытие.

На момент публикации официальных данных об обстрелах или последствиях не поступало.

Напомним, 5 октября под обстрелом ВСУ были населённые пункты в шести районах Белгородской области. Никто из мирных жителей не пострадал, но разрушения зафиксировали в 25 домах, четырёх единицах транспорта, а также нескольких торговых и административных зданиях.

Больше всего повреждений было в Шебекинском горокруге. В Шебекино полуразрушены три торговых объекта. Повреждения получило инфраструктурное и административное здания, а также одна машина. В посёлке Шебекинский после 13 прилётов повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус.

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