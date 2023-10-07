Утро в Белгородской области началось с обстрелов двух сёл

Больше всего повреждений было в Шебекинском горокруге. В Шебекино полуразрушены три торговых объекта. Повреждения получило инфраструктурное и административное здания, а также одна машина. В посёлке Шебекинский после 13 прилётов повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус.