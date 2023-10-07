Утро в Белгородской области началось с обстрелов двух сёл

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Первое уведомление от РСЧС об обстрелах пришло около 09:00 жителям села Пороз в Грайворонском горокруге. Второе сообщение спустя час получили жители посёлка Уразово в Валуйском горокруге. Людей попросили спуститься в подвал или укрытие.
На момент публикации официальных данных об обстрелах или последствиях не поступало.
Напомним, 5 октября под обстрелом ВСУ были населённые пункты в шести районах Белгородской области. Никто из мирных жителей не пострадал, но разрушения зафиксировали в 25 домах, четырёх единицах транспорта, а также нескольких торговых и административных зданиях.
Больше всего повреждений было в Шебекинском горокруге. В Шебекино полуразрушены три торговых объекта. Повреждения получило инфраструктурное и административное здания, а также одна машина. В посёлке Шебекинский после 13 прилётов повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус.