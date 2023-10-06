Автомобили, автобус и 24 дома пострадали при обстрелах за день в Белгородской области

Другие населённые пункты Белгородского района также попали под огонь. Шесть гранатомётных выстрелов насчитали в Журавлёвке. По селу Наумовка выпущено три артиллерийских снаряда, ещё одно взрывное устройство на населённый пункт сбросили с дрона-камикадзе. Два БПЛА сбили в сёлах Ближнее и Новая Деревня. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.