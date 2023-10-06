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Обстрел

Автомобили, автобус и 24 дома пострадали при обстрелах за день в Белгородской области

6 октября 2023, 09:51
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали Белгородскую область более 120 раз за сутки

Вчера, 5 октября, населённые пункты в шести районах Белгородской области оказались под огнём ВСУ. Раненых среди мирных жителей нет, в двух муниципалитетах есть повреждения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, однако разрушения есть в 25 домах, четырёх единицах транспорта, нескольких торговых и административных зданиях.

Больше всего повреждений — в Шебекинском округе. В Шебекино полуразрушены три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания и один автомобиль. В посёлке Шебекинский в результате 13 прилётов повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус.

По Новой Таволжанке выпустили пять миномётных снарядов, по МАПП «Шебекино» — три миномётных снаряда и два осколочных боеприпаса с беспилотника. В селе Середа посадили один БПЛА при помощи антидронового оружия, другой беспилотник упал.

В селе Нехотеевка Белгородского района пострадало одно частное домовладение. В Северном из-за работы системы ПВО повреждён один автомобиль и линия электропередачи. ЛЭП уже восстановили.

Другие населённые пункты Белгородского района также попали под огонь. Шесть гранатомётных выстрелов насчитали в Журавлёвке. По селу Наумовка выпущено три артиллерийских снаряда, ещё одно взрывное устройство на населённый пункт сбросили с дрона-камикадзе. Два БПЛА сбили в сёлах Ближнее и Новая Деревня. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.

ВСУ атаковали и населённые пункты Валуйского округа. В Новопетровке и Борках было 24 и 13 прилётов соответственно. В хуторе Старый Волоконовского района установили 10 гранатомётных прилётов. Пострадавших и разрушений нет.

ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов по селу Староселье, четыре — по селу Теребрено в Краснояружском районе. В первый населённый пункт дрон сбросил один осколочный боеприпас. Мирные жители и здания не пострадали.

В Грайворонском округе тоже было неспокойно: сёла Сподарюшино и Новостроевка-Вторая попали под миномётный обстрел — в них зафиксировали восемь и семь снарядов соответственно, а над посёлком Горьковский сбили беспилотник самолётного типа.

Белгородские власти собирают обращения об оказании помощи после обстрела
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