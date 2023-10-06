Автомобили, автобус и 24 дома пострадали при обстрелах за день в Белгородской области

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Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, однако разрушения есть в 25 домах, четырёх единицах транспорта, нескольких торговых и административных зданиях.
Больше всего повреждений — в Шебекинском округе. В Шебекино полуразрушены три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания и один автомобиль. В посёлке Шебекинский в результате 13 прилётов повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус.
По Новой Таволжанке выпустили пять миномётных снарядов, по МАПП «Шебекино» — три миномётных снаряда и два осколочных боеприпаса с беспилотника. В селе Середа посадили один БПЛА при помощи антидронового оружия, другой беспилотник упал.
В селе Нехотеевка Белгородского района пострадало одно частное домовладение. В Северном из-за работы системы ПВО повреждён один автомобиль и линия электропередачи. ЛЭП уже восстановили.
Другие населённые пункты Белгородского района также попали под огонь. Шесть гранатомётных выстрелов насчитали в Журавлёвке. По селу Наумовка выпущено три артиллерийских снаряда, ещё одно взрывное устройство на населённый пункт сбросили с дрона-камикадзе. Два БПЛА сбили в сёлах Ближнее и Новая Деревня. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.
ВСУ атаковали и населённые пункты Валуйского округа. В Новопетровке и Борках было 24 и 13 прилётов соответственно. В хуторе Старый Волоконовского района установили 10 гранатомётных прилётов. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов по селу Староселье, четыре — по селу Теребрено в Краснояружском районе. В первый населённый пункт дрон сбросил один осколочный боеприпас. Мирные жители и здания не пострадали.
В Грайворонском округе тоже было неспокойно: сёла Сподарюшино и Новостроевка-Вторая попали под миномётный обстрел — в них зафиксировали восемь и семь снарядов соответственно, а над посёлком Горьковский сбили беспилотник самолётного типа.