Новый обстрел в Белгородской области: снаряд попал в частный дом

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Посёлок Шебекинский в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Разрушения есть в пяти домовладениях, причём в один из домов попал снаряд. Жители не пострадали.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в четырёх частных домах выбило окна, посекло фасады и кровли. Повреждения получили линия электропередачи и автобус, стоявший около одного из домов.
На месте происшествия работают оперативные службы. Пока продолжается подомовой обход территории.
Также сообщается, что под обстрел попало находящееся рядом село Крапивное. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Уже появились фотографии с места происшествия.
Ранее сообщалось, что десять домов и семь машин пострадали из-за атак на белгородское приграничье. Больше всего разрушений зафиксировали в Грайворонском горокруге.