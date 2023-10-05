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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Последствия обстрела в Шебекинском горокруге

Новый обстрел в Белгородской области: снаряд попал в частный дом

5 октября 2023, 07:15
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела в Шебекинском горокруге

Дома и автобус пострадали от обстрела в Шебекинском горокруге

ВСУ атаковали посёлок Шебекинский в Шебекинском горокруге. Пострадали пять домов и автобус. Среди мирных жителей раненых нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Посёлок Шебекинский в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Разрушения есть в пяти домовладениях, причём в один из домов попал снаряд. Жители не пострадали.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в четырёх частных домах выбило окна, посекло фасады и кровли. Повреждения получили линия электропередачи и автобус, стоявший около одного из домов.

На месте происшествия работают оперативные службы. Пока продолжается подомовой обход территории.

Также сообщается, что под обстрел попало находящееся рядом село Крапивное. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Уже появились фотографии с места происшествия.

Ранее сообщалось, что десять домов и семь машин пострадали из-за атак на белгородское приграничье. Больше всего разрушений зафиксировали в Грайворонском горокруге.

Последствия обстрела в Шебекинском горокругеПоследствия обстрела в Шебекинском горокруге
Последствия обстрела в Шебекинском горокругеПоследствия обстрела в Шебекинском горокруге
Последствия обстрела в Шебекинском горокругеПоследствия обстрела в Шебекинском горокруге
Последствия обстрела в Шебекинском горокруге
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Десять домов и семь машин пострадали при атаках на белгородское приграничье за день
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#Белгородская область#Происшествия#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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