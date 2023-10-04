Десять домов и семь машин пострадали при атаках на белгородское приграничье за день

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются. Под обстрелы противника 3 октября попали пять районов региона. В некоторых из них зафиксировали разрушения, в том числе в Белгороде и Белгородском районе после работы ПВО. Напомним, что в областном центре пострадали гостиница и административное здание, в Шишино — дом и три машины.
ВСУ атаковали из РСЗО село Замостье в Грайворонском горокруге. Пострадали четыре частных домовладения — выбило окна, повредило гараж, посекло фасады, заборы и ворота. Повреждения получил один автомобиль.
По селу Гора-Подол ударили из артиллерии. Пять домов получили повреждения. Там выбиты окна, посечены заборы и хозпостройки, повреждены газопровод и линия электропередачи. Задело два автомобиля. ЛЭП уже восстановили.
Под обстрелами в округе также были Пороз, Дроновка, Безымено, Смородино, Сподарюшино и Козинка. Обошлось без последствий.
В Шебекино прилетело 13 снарядов. Повреждения получил автомобиль. В Шебекинском горокруге под обстрелами были Новая Таволжанка, Середа и Муром. В этих населённых пунктах разрушений нет.
В Белгородском районе под обстрелами были Солнцевка, Журавлёвка и Нехотеевка. В последней беспилотник сбросил осколочный боеприпас.
Кроме того, атакам подвергся Краснояружский район, где в Прилесье с БПЛА сбросили взрывное устройство. Окраина Колотиловки попала под артобстрел.
В Валуйском округе обстреляли хутор Бабка. В указанных населённых пунктах обошлось без разрушений.