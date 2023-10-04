Десять домов и семь машин пострадали при атаках на белгородское приграничье за день

Атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются. Под обстрелы противника 3 октября попали пять районов региона. В некоторых из них зафиксировали разрушения, в том числе в Белгороде и Белгородском районе после работы ПВО. Напомним, что в областном центре пострадали гостиница и административное здание, в Шишино — дом и три машины.