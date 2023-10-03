Дом пострадал при обстреле в соседнем с Белгородской областью регионе

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Сегодня, 3 октября, посёлок Тёткино Глушковского района в Курской области атаковали со стороны Украины. Всего в населённом пункте зарегистрировали три прилёта.
По предварительной информации губернатора Курской области, пострадавших в результате обстрела нет. Повреждения зафиксировали в одном домовладении.
Власти пообещали собственнику помочь с восстановлением жилья.
Напомним, что за сегодняшний день ВСУ атаковали и населённые пункты в Белгородской области. Утром снаряды попали на территорию промышленной зоны в Шебекино, а над хутором Масычево в Грайворонском округе сбили несколько воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что уничтожены два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО.