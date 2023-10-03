Дом пострадал при обстреле в соседнем с Белгородской областью регионе

Напомним, что за сегодняшний день ВСУ атаковали и населённые пункты в Белгородской области. Утром снаряды попали на территорию промышленной зоны в Шебекино, а над хутором Масычево в Грайворонском округе сбили несколько воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что уничтожены два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО.