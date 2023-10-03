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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Обстрел

Дом пострадал при обстреле в соседнем с Белгородской областью регионе

3 октября 2023, 10:34
Фото: 1MI
Обстрел

Три прилёта насчитали после обстрела ВСУ Курской области

Пострадавших нет, повреждения зафиксировали в одном доме. О произошедшем сообщил Роман Старовойт.

Сегодня, 3 октября, посёлок Тёткино Глушковского района в Курской области атаковали со стороны Украины. Всего в населённом пункте зарегистрировали три прилёта.

По предварительной информации губернатора Курской области, пострадавших в результате обстрела нет. Повреждения зафиксировали в одном домовладении.

Власти пообещали собственнику помочь с восстановлением жилья.

Напомним, что за сегодняшний день ВСУ атаковали и населённые пункты в Белгородской области. Утром снаряды попали на территорию промышленной зоны в Шебекино, а над хутором Масычево в Грайворонском округе сбили несколько воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что уничтожены два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО.

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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Беспилотник#Черноземье#Роман Старовойт#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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