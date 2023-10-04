Более 50 жилых домов и хозпостроек повреждены после обстрела кассетными боеприпасами

О том, что брянский посёлок попал под огонь ВСУ, стало известно ещё вчера. Тогда губернатор региона сообщил, что пострадавших среди мирных жителей нет, а повреждения получили только несколько домой и хозпостроек. За ночь количество зафиксированных разрушений возросло до 50.