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Последствия обстрела

Более 50 жилых домов и хозпостроек повреждены после обстрела кассетными боеприпасами

4 октября 2023, 07:39
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ обстреляли брянское Климово кассетными боеприпасами, есть разрушения

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет. На месте обстрела провели разминирование, сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
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Обстрел

Вчера, 3 октября, ВСУ атаковали посёлок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. На следующий день стало известно о полученных в ходе обстрела повреждениях. Так, частично разрушены оказались более 50 жилых домов и хозяйственных построек.

На месте происшествия работали оперативные службы, которые занимались разминированием территории и ликвидацией кассетных боеприпасов и их частей. В настоящий момент работа по ликвидации последствий атаки продолжается.

О том, что брянский посёлок попал под огонь ВСУ, стало известно ещё вчера. Тогда губернатор региона сообщил, что пострадавших среди мирных жителей нет, а повреждения получили только несколько домой и хозпостроек. За ночь количество зафиксированных разрушений возросло до 50.

Отметим, что ночь в Белгородской области прошла неспокойно: около часа ночи жителей разбудила череда громких звуков. Позже стало известно, что система ПВО сбила над регионом 19 украинских беспилотников. Дроны сбили и в других регионах: за ночь количество сбитых БПЛА в Брянской, Белгородской и Курской областях увеличилось до 31.

ВСУ обстреляли посёлок в приграничье кассетными боеприпасами: есть разрушения
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