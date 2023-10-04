Более 50 жилых домов и хозпостроек повреждены после обстрела кассетными боеприпасами

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:54
Вчера, 3 октября, ВСУ атаковали посёлок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. На следующий день стало известно о полученных в ходе обстрела повреждениях. Так, частично разрушены оказались более 50 жилых домов и хозяйственных построек.
На месте происшествия работали оперативные службы, которые занимались разминированием территории и ликвидацией кассетных боеприпасов и их частей. В настоящий момент работа по ликвидации последствий атаки продолжается.
О том, что брянский посёлок попал под огонь ВСУ, стало известно ещё вчера. Тогда губернатор региона сообщил, что пострадавших среди мирных жителей нет, а повреждения получили только несколько домой и хозпостроек. За ночь количество зафиксированных разрушений возросло до 50.
Отметим, что ночь в Белгородской области прошла неспокойно: около часа ночи жителей разбудила череда громких звуков. Позже стало известно, что система ПВО сбила над регионом 19 украинских беспилотников. Дроны сбили и в других регионах: за ночь количество сбитых БПЛА в Брянской, Белгородской и Курской областях увеличилось до 31.