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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Беспилотники

В Белгородской, Брянской и Курской областях за ночь сбили 31 беспилотник

4 октября 2023, 06:29
Фото: Midjourney
Беспилотники
Произошло это ночью 4 октября. Дежурными средствами ПВО удалось уничтожить все дроны, отметили в Минобороны России.
Сюжет
Пво

Ночью 4 октября украинские беспилотники попытались атаковать три приграничных региона. Система ПВО сумела перехватить и уничтожить 31 беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Этой ночью многие жители проснулись от громких звуков, которые раздались несколькими районами около часа ночи. Чуть позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что взрывы связаны с работой системы ПВО. В Белгороде, Белгородском и Корочанском районах сбиты 19 дронов.

Оперативные службы уточняют последствия на земле. Уже известно, что в Белгороде повреждения зафиксировали в административном здании, в Шишино — в трёх машинах и частном доме.

Над Белгородом работает система ПВО, власти сообщают о сбитии воздушных целей
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#Белгородская область#Курская область#Беспилотник#Пво#Брянская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Минобороны#Приграничье#СВО#Разрушения#Александра Склярова#Система ПВО
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