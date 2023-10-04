В Белгородской, Брянской и Курской областях за ночь сбили 31 беспилотник

Этой ночью многие жители проснулись от громких звуков, которые раздались несколькими районами около часа ночи. Чуть позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что взрывы связаны с работой системы ПВО. В Белгороде, Белгородском и Корочанском районах сбиты 19 дронов.