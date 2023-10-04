В Белгородской, Брянской и Курской областях за ночь сбили 31 беспилотник

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Ночью 4 октября украинские беспилотники попытались атаковать три приграничных региона. Система ПВО сумела перехватить и уничтожить 31 беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.
Этой ночью многие жители проснулись от громких звуков, которые раздались несколькими районами около часа ночи. Чуть позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что взрывы связаны с работой системы ПВО. В Белгороде, Белгородском и Корочанском районах сбиты 19 дронов.
Оперативные службы уточняют последствия на земле. Уже известно, что в Белгороде повреждения зафиксировали в административном здании, в Шишино — в трёх машинах и частном доме.