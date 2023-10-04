Над Белгородом работает система ПВО, власти сообщают о сбитии воздушных целей

Posted Вчера, 22:54
Published Вчера, 22:54
Modified Вчера, 23:03
Updated Вчера, 23:03
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Во вторник, 3 октября, силами ПВО удалось предотвратить примерно в 16:05 атаку украинского БПЛА самолетного типа. Беспилотник сбили над селом Головино в Белгородском районе. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Это был не единственный случай атаки ВСУ на Белгородскую область за прошедший день. Утром украинские снаряды попали на территорию промышленной зоны в Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Чуть позже стало известно о нескольких сбитых воздушных целях над хутором Масычево в Грайворонском округе. В Минобороны уточнили, что были уничтожены два украинских дрона и три снаряда РСЗО.