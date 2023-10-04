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Posted Вчера, 22:54

Published Вчера, 22:54

Modified Вчера, 23:03

Updated Вчера, 23:03

Над Белгородом работает система ПВО, власти сообщают о сбитии воздушных целей

Над Белгородом работает система ПВО, власти сообщают о сбитии воздушных целей

3 октября 2023, 22:54
Фото: Midjourney
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Во вторник, 3 октября, силами ПВО удалось предотвратить примерно в 16:05 атаку украинского БПЛА самолетного типа. Беспилотник сбили над селом Головино в Белгородском районе. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Это был не единственный случай атаки ВСУ на Белгородскую область за прошедший день. Утром украинские снаряды попали на территорию промышленной зоны в Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Чуть позже стало известно о нескольких сбитых воздушных целях над хутором Масычево в Грайворонском округе. В Минобороны уточнили, что были уничтожены два украинских дрона и три снаряда РСЗО.

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
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#Происшествия#Беспилотник#Пво#Белгород#Обстрел ВСУ#Оперативные службы#Глава региона#Сбитие воздушных целей
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