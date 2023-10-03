Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Сегодня, 3 октября, примерно в 16:05 в небе над Белгородской областью замечен украинский беспилотник самолётного типа. Дрон уничтожили дежурные силы ПВО, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Глава региона уточнил, что дрон сбили над селом Головино в Белгородском районе. О последствиях на земле пока ничего не известно: оперативные службы уточняют информацию. По предварительным данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что это не единственный случай атаки ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. Утром украинские снаряды попали на территорию промышленной зоны в Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Чуть позже стало известно о нескольких сбитых воздушных целях над хутором Масычево в Грайворонском округе. В Минобороны уточнили, что были уничтожены два украинских дрона и три снаряда РСЗО.