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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Беспилотник

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

3 октября 2023, 14:07
Фото: Midjourney
Беспилотник

ПВО сработала под Белгородом

О сбитом дроне сообщили в Минобороны России. Атаку предотвратили над селом Головино примерно в 16:05. Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Сегодня, 3 октября, примерно в 16:05 в небе над Белгородской областью замечен украинский беспилотник самолётного типа. Дрон уничтожили дежурные силы ПВО, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Глава региона уточнил, что дрон сбили над селом Головино в Белгородском районе. О последствиях на земле пока ничего не известно: оперативные службы уточняют информацию. По предварительным данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что это не единственный случай атаки ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. Утром украинские снаряды попали на территорию промышленной зоны в Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Чуть позже стало известно о нескольких сбитых воздушных целях над хутором Масычево в Грайворонском округе. В Минобороны уточнили, что были уничтожены два украинских дрона и три снаряда РСЗО.

Два дрона и три снаряда РСЗО: что сбили сегодня над Белгородской областью
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#Вячеслав Гладков#Минобороны#Головино#Приграничье#СВО#Александра Склярова
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