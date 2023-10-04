Стало известно о первых разрушениях после ночной атаки беспилотников на Белгород

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Минувшей ночью регион атаковали беспилотники. Под ударом оказались Белгород, Белгородский и Корочанский районы.
Система ПВО сработала между 1:00 и 2:00 ночи. Всего сбито около 19 беспилотников.
Уже известно о первых разрушениях. В Белгороде пострадало административное здание. В Шишино повреждения есть в трёх машинах и в доме — выбиты окна.
Это предварительная информация о последствиях работы ПВО. Точные данные сообщат после территориального обхода утром.
Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Шебекино — снаряды попали в промышленную зону. Спустя время ПВО сработала в Грайворонском горокруге. Ближе к вечеру беспилотник самолётного типа сбили в Белгородском районе. Помимо этого, в Грайворонском горокруге к концу дня сбили три воздушные цели — повреждения есть в 12 домах.