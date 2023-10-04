Стало известно о первых разрушениях после ночной атаки беспилотников на Белгород

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Шебекино — снаряды попали в промышленную зону. Спустя время ПВО сработала в Грайворонском горокруге. Ближе к вечеру беспилотник самолётного типа сбили в Белгородском районе. Помимо этого, в Грайворонском горокруге к концу дня сбили три воздушные цели — повреждения есть в 12 домах.