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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Беспилотники

Стало известно о первых разрушениях после ночной атаки беспилотников на Белгород

4 октября 2023, 05:02
Фото: Midjourney
Беспилотники

Административное здание пострадало от обломков БПЛА в Белгороде

Система ПВО сработала после 01:00. Уже известно, что пострадали административное здание и дом. Информацию о последствиях атаки должны уточнить утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Минувшей ночью регион атаковали беспилотники. Под ударом оказались Белгород, Белгородский и Корочанский районы.

Система ПВО сработала между 1:00 и 2:00 ночи. Всего сбито около 19 беспилотников.

Уже известно о первых разрушениях. В Белгороде пострадало административное здание. В Шишино повреждения есть в трёх машинах и в доме — выбиты окна.

Это предварительная информация о последствиях работы ПВО. Точные данные сообщат после территориального обхода утром.

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Шебекино — снаряды попали в промышленную зону. Спустя время ПВО сработала в Грайворонском горокруге. Ближе к вечеру беспилотник самолётного типа сбили в Белгородском районе. Помимо этого, в Грайворонском горокруге к концу дня сбили три воздушные цели — повреждения есть в 12 домах.

Над Белгородом работает система ПВО, власти сообщают о сбитии воздушных целей
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