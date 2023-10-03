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ВСУ обстреляли приграничье кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли посёлок в приграничье кассетными боеприпасами: есть разрушения

3 октября 2023, 06:50
Фото: 1MI
ВСУ обстреляли приграничье кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Климово в Брянской области кассетными боеприпасами

Пострадавших в результате атаки нет. Повреждения, помимо частных домов, зафиксировали в хозпостройках. Подробности случившегося обстрела сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора области Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

Ранним утром 3 октября под обстрел кассетными боеприпасами попал посёлок Климово в Брянской области. По предварительной информации главы региона, повреждены несколько частных домовладений и хозяйственных построек.

В результате атаки пострадавших среди мирных жителей нет.

На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы. Обследование территории посёлка продолжается, сообщили «Брянские новости».

Напомним, что сегодняшнее утро в Белгородской области также началось с обстрела. Украинские снаряды попали на территорию промышленной зоны в Шебекино. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.

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