ВСУ обстреляли посёлок в приграничье кассетными боеприпасами: есть разрушения

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Ранним утром 3 октября под обстрел кассетными боеприпасами попал посёлок Климово в Брянской области. По предварительной информации главы региона, повреждены несколько частных домовладений и хозяйственных построек.
В результате атаки пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы. Обследование территории посёлка продолжается, сообщили «Брянские новости».
Напомним, что сегодняшнее утро в Белгородской области также началось с обстрела. Украинские снаряды попали на территорию промышленной зоны в Шебекино. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.