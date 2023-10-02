За неделю от обстрелов ВСУ пострадали 75 домов в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По сравнению с другими приграничными муниципалитетами, в Белгородском районе повреждено меньше жилых домов — от обстрелов пострадало 3 помещения. В Валуйском горокруге обстреляли 17 домов — девять из них в посёлке Уразово, восемь — в селе Долгом.
В Грайворонском горокруге за неделю обстреляли 18 жилых помещений — 13 частных домов и пять квартир, а из-за непрекращающихся обстрелов не могут отремонтировать 54 дома в сёлах Сподарюшино и Козинка. В Краснояружском районе пострадало восемь домов.
Больше всего повреждений в Шебекинском горокруге — здесь за неделю ВСУ обстреляли 29 жилых домов: 13 — в Большетроицком, восемь — в Шебекино, шесть — в Новой Таволжанке и три дома — в Муроме. При этом расписки о выполнении ремонтных работ получили от 27 собственников.
Напомним, вчера губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за последние недели в Грайворонском округе ВСУ обстреляли 16 частных домов, четыре легковых автомобиля, школу и один комбайн.