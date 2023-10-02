За неделю от обстрелов ВСУ пострадали 75 домов в Белгородской области

Больше всего повреждений в Шебекинском горокруге — здесь за неделю ВСУ обстреляли 29 жилых домов: 13 — в Большетроицком, восемь — в Шебекино, шесть — в Новой Таволжанке и три дома — в Муроме. При этом расписки о выполнении ремонтных работ получили от 27 собственников.