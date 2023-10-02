Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В Белгородской области 142 предприятия получили деньги после обстрелов ВСУ

В Белгородской области 142 предприятия получили деньги после обстрелов ВСУ

2 октября 2023, 14:46
Фото: 1MI
О господдержке промышленных предприятий Белгородской области рассказал замгубернатора Дмитрий Гладский. Он отметил, что в регионе существует несколько программ, которыми могут воспользоваться пострадавшие предприятия.

По данным чиновника, общий объём средств по предоставлению грантов пострадавшим предприятиям от обстрелов ВСУ составил 703 млн рублей. Всего средства получили 142 организации.

Ещё одно направление поддержки — микрокредитование. Всего на эти цели из федерального бюджета выделили 101 млн рублей, а из областного — 50 млн рублей. Речь идёт о займах на 3 млн рублей до трёх лет под 1% годовых. Всего предоставлено 52 займа на 151 млн рублей.

Следующее направление — предоставление займов за счёт регионального фонда развития промышленности. Источников несколько: 500 млн рублей — средства резервного фонда РФ, 16 млн рублей — в рамках общесистемных мер поддержки Минпромторга РФ и 30 млн рублей — средства областного бюджета. В настоящий момент времени выдано четыре займа на 151 млн рублей, пять займов на 250 млн рублей одобрено.

Также предприятия, пострадавшие в результате обстрелов, получают меры поддержки в части продления уплаты процентов по кредитным договорам с последующей рассрочкой. Это право получили девять субъектов.

А ещё в регионе оказывают меры поддержки, которые связаны с продлением сроков уплаты налогов и страховых взносов с последующей рассрочкой на год. Этим воспользовались 43 субъекта.

Неизвестные предлагают белгородским предприятиям вакцину от имени замгубернатора
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ обстреляли предприятие в белгородском ШебекиноДома, комбайн, легковушки и предприятие пострадали при обстрелах Белгородской областиВСУ обстреляли предприятие в Белгородской области
#Белгородская область#Господдержка#Федеральный бюджет#Страховые взносы#Белгород#Кристина Семенчук#Микрокредитование#Дмитрий Гладский#Промышленные предприятия
Подпишитесь
ФАС проверит обоснованность цен на куриное мясо от белгородского «Приосколья»
Сегодня, 14:35
Стало известно, на сколько в Белгородской области могут подорожать услуги ЖКХ
Сегодня, 08:07
Что известно о состоянии раненных при атаках ВСУ белгородцах
Сегодня, 15:06
Автомобиль с рабочими подорвался на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:22
94-летний Рыжков досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области
Сегодня, 13:40
После скандалов изменились правила предоставления жилья многодетным белгородцам
Сегодня, 12:38