В Белгородской области 142 предприятия получили деньги после обстрелов ВСУ

Ещё одно направление поддержки — микрокредитование. Всего на эти цели из федерального бюджета выделили 101 млн рублей, а из областного — 50 млн рублей. Речь идёт о займах на 3 млн рублей до трёх лет под 1% годовых. Всего предоставлено 52 займа на 151 млн рублей.