В Белгородской области 142 предприятия получили деньги после обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
По данным чиновника, общий объём средств по предоставлению грантов пострадавшим предприятиям от обстрелов ВСУ составил 703 млн рублей. Всего средства получили 142 организации.
Ещё одно направление поддержки — микрокредитование. Всего на эти цели из федерального бюджета выделили 101 млн рублей, а из областного — 50 млн рублей. Речь идёт о займах на 3 млн рублей до трёх лет под 1% годовых. Всего предоставлено 52 займа на 151 млн рублей.
Следующее направление — предоставление займов за счёт регионального фонда развития промышленности. Источников несколько: 500 млн рублей — средства резервного фонда РФ, 16 млн рублей — в рамках общесистемных мер поддержки Минпромторга РФ и 30 млн рублей — средства областного бюджета. В настоящий момент времени выдано четыре займа на 151 млн рублей, пять займов на 250 млн рублей одобрено.
Также предприятия, пострадавшие в результате обстрелов, получают меры поддержки в части продления уплаты процентов по кредитным договорам с последующей рассрочкой. Это право получили девять субъектов.
А ещё в регионе оказывают меры поддержки, которые связаны с продлением сроков уплаты налогов и страховых взносов с последующей рассрочкой на год. Этим воспользовались 43 субъекта.