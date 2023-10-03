Утро в Белгородской области началось с обстрела: что известно

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Утром 3 октября ВСУ обстреляли Шебекино. Снаряды попали на территорию промышленной зоны.
О последствиях на земле пока точно ничего не известно. Информация уточняется.
По словам губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Козинку в Грайворонском горокруге. Снаряд пробил крышу частного дома.
А 1 октября при обстрелах пострадали четыре человека. Троих ранило при атаке на Шебекино — под огнём был район рынка. Ещё один человек пострадал в Борисовском районе — на его дом с беспилотника сбросили взрывное устройство.