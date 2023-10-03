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Published Сегодня, 05:41

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ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Утро в Белгородской области началось с обстрела: что известно

3 октября 2023, 05:41
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Снаряды попали на территорию промышленной зоны. Последствия обстрела уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Утром 3 октября ВСУ обстреляли Шебекино. Снаряды попали на территорию промышленной зоны.

О последствиях на земле пока точно ничего не известно. Информация уточняется.

По словам губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Козинку в Грайворонском горокруге. Снаряд пробил крышу частного дома.

А 1 октября при обстрелах пострадали четыре человека. Троих ранило при атаке на Шебекино — под огнём был район рынка. Ещё один человек пострадал в Борисовском районе — на его дом с беспилотника сбросили взрывное устройство.

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