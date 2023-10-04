Дома и автомобиль повреждены при обстреле соседнего с Белгородской областью региона

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
ВСУ атаковали село Плёхово в Суджанском районе Курской области. Из-за этого без света остались три села — само Плёхово, Гуево и Горналь. Среди мирных жителей в результате обстрела никто не пострадал.
Как уточнил губернатор соседнего региона Роман Старовойт, в нескольких домовладениях незначительно пострадали фасады, заборы и хозяйственные постройки. Повреждения получил один автомобиль.
Власти региона пообещали оказать жителям помощь в ремонте повреждённого имущества. На текущий момент аварийные бригады устраняют последствия обстрела и ведут восстановительные работы.
Напомним, в Белгородской области в результате атак ВСУ накануне повреждения получили десять домов и семь машин. ВСУ ударили по региону свыше 80 раз за сутки.