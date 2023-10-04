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Published Сегодня, 14:36

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Updated Сегодня, 14:42

Обстрел

Дома и автомобиль повреждены при обстреле соседнего с Белгородской областью региона

4 октября 2023, 14:36
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Плёхово в Курской области

ВСУ ударили по селу в Сужданском районе. Есть разрушения. Подробности сообщили «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

ВСУ атаковали село Плёхово в Суджанском районе Курской области. Из-за этого без света остались три села — само Плёхово, Гуево и Горналь. Среди мирных жителей в результате обстрела никто не пострадал.

Как уточнил губернатор соседнего региона Роман Старовойт, в нескольких домовладениях незначительно пострадали фасады, заборы и хозяйственные постройки. Повреждения получил один автомобиль.

Власти региона пообещали оказать жителям помощь в ремонте повреждённого имущества. На текущий момент аварийные бригады устраняют последствия обстрела и ведут восстановительные работы.

Напомним, в Белгородской области в результате атак ВСУ накануне повреждения получили десять домов и семь машин. ВСУ ударили по региону свыше 80 раз за сутки.

Десять домов и семь машин пострадали при атаках на белгородское приграничье за день
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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Черноземье#Наталья Корявых#Роман Старовойт#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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