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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Пострадавшие от обстрелов предприятия в Шебекино восстановят мощности к весне

Стало известно, когда предприятия в Шебекино вернутся на мощности до обстрелов

5 октября 2023, 14:49
Фото: 1MI

Пострадавшие от обстрелов предприятия в Шебекино восстановят мощности к весне

Информацию озвучил первый заместитель губернатора Дмитрий Гладский. Он отметил, что все крупные предприятия в городе так или иначе уже работают.

По данным чиновника, в результате обстрелов Шебекино пострадали 11 крупных предприятий. На сегодняшний день они частично восстановили работу.

Существуют стадии и фазы. К примеру, было два цеха. Один пострадал. Первый цех — электричество подвели, запустили. Есть определённый цикл. По имеющейся информации от предприятий, запустились в той или иной стадии практически все. Предельный срок — четвёртый квартал.
Дмитрий Гладский

Гладский добавил, что в первом квартале 2024-го все предприятия должны выйти на производственные мощности, которые были до возникшей ситуации.

Ранее стало известно, что общий объём средств по предоставлению грантов пострадавшим предприятиям от обстрелов ВСУ составил 703 млн рублей. Деньги получили 142 организации.

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#Экономика#Шебекино#Предприятия#Белгород#Кристина Семенчук#ВСУ#Производственные мощности#Дмитрий Гладский#Обстрелы
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