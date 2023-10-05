Стало известно, когда предприятия в Шебекино вернутся на мощности до обстрелов

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
По данным чиновника, в результате обстрелов Шебекино пострадали 11 крупных предприятий. На сегодняшний день они частично восстановили работу.
Существуют стадии и фазы. К примеру, было два цеха. Один пострадал. Первый цех — электричество подвели, запустили. Есть определённый цикл. По имеющейся информации от предприятий, запустились в той или иной стадии практически все. Предельный срок — четвёртый квартал.
Дмитрий Гладский
Гладский добавил, что в первом квартале 2024-го все предприятия должны выйти на производственные мощности, которые были до возникшей ситуации.
Ранее стало известно, что общий объём средств по предоставлению грантов пострадавшим предприятиям от обстрелов ВСУ составил 703 млн рублей. Деньги получили 142 организации.