Гладков уточнил последствия обстрела Шебекино в Белгородской области

Также под обстрелом 5 октября был посёлок Шебекинский. Из-за атаки ВСУ в населённом пункте пострадали восемь частных домовладений, одно авто и автобус. Кроме того, под огонь противника попало село Крапивное, расположенное неподалёку. Местные жители получили рассылку от РСЧС.