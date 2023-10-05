Гладков уточнил последствия обстрела Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Стало известно о последствиях нового обстрела города Шебекино. Часть снарядов упала прямо в центре.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, прямое попадание было в здания неработающей пекарни и ремонтируемого торгового центра. Осколки посекли два административных здания и один коммерческий павильон.
На месте происшествия работают оперативные службы. Вскоре начнётся подомовой обход.
Также под обстрелом 5 октября был посёлок Шебекинский. Из-за атаки ВСУ в населённом пункте пострадали восемь частных домовладений, одно авто и автобус. Кроме того, под огонь противника попало село Крапивное, расположенное неподалёку. Местные жители получили рассылку от РСЧС.
Как сообщалось, снаряд попал в частный дом. Вскоре в Сети опубликовали фото с места прилёта.