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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Последствия обстрела Шебекино 5 октября

Гладков уточнил последствия обстрела Шебекино в Белгородской области

5 октября 2023, 09:43
Фото: страница Владимира Жданова в соцсети
Последствия обстрела Шебекино 5 октября

Снаряды ВСУ прилетели в центр Шебекино в Белгородской области

Из-за обстрела пострадали здание пекарни и ремонтируемый торговый центр. Зафиксированы и другие повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Стало известно о последствиях нового обстрела города Шебекино. Часть снарядов упала прямо в центре.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, прямое попадание было в здания неработающей пекарни и ремонтируемого торгового центра. Осколки посекли два административных здания и один коммерческий павильон.

На месте происшествия работают оперативные службы. Вскоре начнётся подомовой обход.

Также под обстрелом 5 октября был посёлок Шебекинский. Из-за атаки ВСУ в населённом пункте пострадали восемь частных домовладений, одно авто и автобус. Кроме того, под огонь противника попало село Крапивное, расположенное неподалёку. Местные жители получили рассылку от РСЧС.

Как сообщалось, снаряд попал в частный дом. Вскоре в Сети опубликовали фото с места прилёта.

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