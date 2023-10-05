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Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Белгородские власти собирают обращения об оказании помощи после обстрела

Белгородские власти собирают обращения об оказании помощи после обстрела

5 октября 2023, 17:05
Фото: Bel.ru
5 октября Шебекинский округ Белгородской области несколько раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Повреждены частные дома, коммерческие объекты и административные здания. Власти объявили о сборе сообщения для оказания помощи населению.
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СВО

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал, что в Шебекино снаряды попали в центр города, повреждено здание неработающей пекарни — собственник в своё время прислушался к рекомендациям властей. Также осколками посечены два административных здания и один коммерческий павильон.

Также чиновник сообщил, что сегодня властям поступило много обращений в связи с оперативной обстановкой, также были просьбы об оказании помощи.

Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь обратившимся жителям в экстренных ситуациях, готовы взять в работу все обращения, которые поступают. Пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, оставляйте свои контактные данные, обязательно с вами свяжемся и в рабочем порядке отработаем возникшие вопросы.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, помимо пекарни, в центре Шебекино повреждён торговый центр, который строители ремонтировали, а также коммерческий павильон. Также под обстрел попало село Крапивное, которое находится неподалёку от Шебекино.

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#Происшествия#Гуманитарная помощь#Шебекино#Белгород#Владимир Жданов#СВО#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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