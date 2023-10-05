Белгородские власти собирают обращения об оказании помощи после обстрела

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал, что в Шебекино снаряды попали в центр города, повреждено здание неработающей пекарни — собственник в своё время прислушался к рекомендациям властей. Также осколками посечены два административных здания и один коммерческий павильон.
Также чиновник сообщил, что сегодня властям поступило много обращений в связи с оперативной обстановкой, также были просьбы об оказании помощи.
Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь обратившимся жителям в экстренных ситуациях, готовы взять в работу все обращения, которые поступают. Пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, оставляйте свои контактные данные, обязательно с вами свяжемся и в рабочем порядке отработаем возникшие вопросы.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, помимо пекарни, в центре Шебекино повреждён торговый центр, который строители ремонтировали, а также коммерческий павильон. Также под обстрел попало село Крапивное, которое находится неподалёку от Шебекино.