Белгородские власти собирают обращения об оказании помощи после обстрела

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал, что в Шебекино снаряды попали в центр города, повреждено здание неработающей пекарни — собственник в своё время прислушался к рекомендациям властей. Также осколками посечены два административных здания и один коммерческий павильон.