Разрушения от обстрелов и встреча белгородца с Путиным: что обсуждали в четверг

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Под огонь ВСУ вновь попали несколько населённых пунктов региона. Первым под обстрелом оказался посёлок Шебекинский в Шебекинском городском округе. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, разрушения зафиксировали в четырёх частных домах: выбило окна, посекло фасады и кровли. Помимо этого, в ещё один дом попал снаряд. Также повреждены линия электропередачи и автобус.
Среди мирных жителей пострадавших нет. Очевидцы рассказали журналистам подробности случившейся атаки: кому-то пришлось прятаться в кустах, кто-то успел добежать до подвала.
Затем неспокойно было в городе Шебекино. Снаряды ВСУ попали в неработающий торговый павильон, в котором находится пекарня. Позже глава региона рассказал о новых разрушениях: прямое попадание было по ремонтируемому торговому центру, а осколки снарядов посекли два административных здания и один коммерческий павильон. Раненых нет.
Ориентировочно в 11:00 над регионом система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Губернатор дополнил, что дрон сбили в районе Горьковского в Грайворонском городском округе. По предварительной информации, обошлось без последствий.
Отметим, что сегодня по региону также «гуляла» новость о якобы заходе ДРГ на территорию Белгородской области в сентябре. Референт губернатора Олег Мантулин опроверг эту информацию.
Учитель физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха» Михаил Ладных принял участие во всероссийском конкурсе «Учитель года — 2023». В начале октября белгородец вошёл в топ-15 лауреатов, а сегодня, 5 октября, стал одним из пяти лучших учителей страны. За призовое место ему положено 500 тыс. рублей.
За день до награждения белгородский учитель встретился с президентом России Владимиром Путиным и предложил ему идеи по улучшению заинтересованности учеников младших классов физикой.
По его мнению, ученики младших классов будут охотнее интересоваться законами физики, если разработать единый подход для воспитания будущих инженеров. Сделать это можно посредством внедрения необычных предметов в коридоры школ. Например, создать на территории площадку с неравноплечными качелями, с блоками или с мостом Леонардо да Винчи.
Такую инициативу президент страны оценил и поручил министру просвещения РФ Сергею Кравцову внедрить в учебный процесс соответствующее оборудование и методики для преподавателей.
Руководитель городского Центра организации дорожного движения Денис Кузьминов предложил отказаться от использования жёлтого цвета в работе светофоров Белгорода. По его мнению, такое нововведение позволит сократить количество аварий, потому что водители перестанут «лететь» на перекрёстки раньше времени.
Чиновник отметил, что следовало бы убрать со светофоров наличие таймера и стрелки на поворотах, чтобы водители не отвлекались на смартфоны, а больше следили за сигналами. А правоповоротные стрелки, по мнению Кузьминова, добавляют неудобства пешеходам.
Министр автодорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко к такому предложению отнёсся скептически. По его словам, водителей учат, что в светофорах должен быть жёлтый цвет. «Я уверен, что нас завалят негативом в соцсетях. Назовут умниками, дураками», — добавил он.