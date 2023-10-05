Разрушения от обстрелов и встреча белгородца с Путиным: что обсуждали в четверг

Затем неспокойно было в городе Шебекино. Снаряды ВСУ попали в неработающий торговый павильон, в котором находится пекарня. Позже глава региона рассказал о новых разрушениях: прямое попадание было по ремонтируемому торговому центру, а осколки снарядов посекли два административных здания и один коммерческий павильон. Раненых нет.