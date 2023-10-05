Под обстрел ВСУ в Белгородской области попал автобус: фото

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
ВСУ обстреляли посёлок Шебекинский в Шебекинском горокруге. Под огнём оказались не только частные дома, но и автобус. В нём выбило стёкла, масштаб повреждений можно увидеть на фото.
Помимо этого, в доме рядом пострадала кровля, выбиты окна.
Напомним, что всего пострадало пять домов. В один из них попал снаряд. В остальных четырёх от обстрела выбило окна, посекло фасады и крыши. Задело и линию электропередачи.
Пострадавших среди мирных жителей, по словам губернатора, нет.
Шебекинский горокруг был под обстрелом и накануне. ВСУ 4 октября атаковали Муром, Новую Таволжанку, Середу. Повреждён один из инфраструктурных объектов связи.