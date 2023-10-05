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Автобус, попавший под обстрел в Шебекинском горокруге

Под обстрел ВСУ в Белгородской области попал автобус: фото

5 октября 2023, 07:37
Фото: "Фонарь"
Автобус, попавший под обстрел в Шебекинском горокруге

В Сети появились новые фото последствий обстрела Шебекинского горокруга

Утром 5 октября под обстрел попал посёлок Шебекинский. Разрушения есть в частных домах. Помимо этого, под огнём оказался автобус. Фото последствий публикует «Фонарь».
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Обстрел

ВСУ обстреляли посёлок Шебекинский в Шебекинском горокруге. Под огнём оказались не только частные дома, но и автобус. В нём выбило стёкла, масштаб повреждений можно увидеть на фото.

Помимо этого, в доме рядом пострадала кровля, выбиты окна.

Напомним, что всего пострадало пять домов. В один из них попал снаряд. В остальных четырёх от обстрела выбило окна, посекло фасады и крыши. Задело и линию электропередачи.

Пострадавших среди мирных жителей, по словам губернатора, нет.

Шебекинский горокруг был под обстрелом и накануне. ВСУ 4 октября атаковали Муром, Новую Таволжанку, Середу. Повреждён один из инфраструктурных объектов связи.

Автобус, попавший под обстрел в Шебекинском горокруге Автобус, попавший под обстрел в Шебекинском горокруге
Автобус, попавший под обстрел в Шебекинском горокруге Автобус, попавший под обстрел в Шебекинском горокруге
Автобус, попавший под обстрел в Шебекинском горокруге Автобус, попавший под обстрел в Шебекинском горокруге
Автобус, попавший под обстрел в Шебекинском горокруге
Фото: "Фонарь"
Новый обстрел в Белгородской области: снаряд попал в частный дом
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