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Published Сегодня, 11:50

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Директора школ Белгорода выезжали в приграничье для оценки ущерба от обстрелов

Директора школ Белгорода выезжали в приграничье для оценки ущерба от обстрелов

4 октября 2023, 11:50
Фото: 1MI
Об этом рассказал мэр областного центра Валентин Демидов. В опасных командировках также приняли участие руководители дошкольных учебных заведений.

Как отметил градоначальник, в Белгороде в образовательных организациях разработаны алгоритмы безопасного поведения.

Чтобы эти алгоритмы были неформальными, ряд руководителей учреждений образования выезжали в Шебекино и Муром, чтобы оценить разрушения от последствий прилётов, которые происходили там.

Демидов добавил, что по итогу таких командировок совместно с остальными руководителями учреждений образования принимались решения и алгоритмы по каждой школе и детскому саду.

Выделены дополнительные средства на приобретение всего необходимого. Всё это позволило нам проводить обучение в очном формате. Все понимают, насколько это важно. При этом вопросов ещё достаточно много.
Валентин Демидов
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#Шебекино#Новости Белгорода#Муром#Белгород#Кристина Семенчук#Приграничье#Прилёты#Дополнительные средства#Очный формат#Образовательные организации
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