Директора школ Белгорода выезжали в приграничье для оценки ущерба от обстрелов

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Как отметил градоначальник, в Белгороде в образовательных организациях разработаны алгоритмы безопасного поведения.
Чтобы эти алгоритмы были неформальными, ряд руководителей учреждений образования выезжали в Шебекино и Муром, чтобы оценить разрушения от последствий прилётов, которые происходили там.
Демидов добавил, что по итогу таких командировок совместно с остальными руководителями учреждений образования принимались решения и алгоритмы по каждой школе и детскому саду.
Выделены дополнительные средства на приобретение всего необходимого. Всё это позволило нам проводить обучение в очном формате. Все понимают, насколько это важно. При этом вопросов ещё достаточно много.
Валентин Демидов