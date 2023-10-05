Владимир Жданов: Жители Шебекинского отказались покидать дома после обстрела

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
К вечеру специалисты завершили подомовой обход посёлка. Выяснилось, что снаряды повредили 25 частных жилых домов. Но никто из местных жителей уехать из посёлка не захотел.
Одну женщину, которая у нас ввиду заболевания не могла ходить, мы перевезли в Белгород к родственникам. Остальные люди покидать свои домовладения отказались.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
По официальным данным Росстата на 2010 год, в посёлке Шебекинский Шебекинского округа проживают 372 человека.
Напомним, 5 октября Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел ВСУ. Помимо посёлка Шебекинского, пострадал и город Шебекино: там снаряд попал в здание неработавшей пекарни, а осколками посекло два административных здания.