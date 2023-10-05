Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Владимир Жданов: Жители Шебекинского отказались покидать дома после обстрела

Владимир Жданов: Жители Шебекинского отказались покидать дома после обстрела

5 октября 2023, 16:33
Фото: 1MI
В прямом эфире 5 октября глава Шебекинского округа Белгородской области Владимир Жданов озвучил последствия обстрела посёлка Шебекинского со стороны ВСУ: пострадали 25 домов, две машины и один автобус.
Сюжет
СВО

К вечеру специалисты завершили подомовой обход посёлка. Выяснилось, что снаряды повредили 25 частных жилых домов. Но никто из местных жителей уехать из посёлка не захотел.

Одну женщину, которая у нас ввиду заболевания не могла ходить, мы перевезли в Белгород к родственникам. Остальные люди покидать свои домовладения отказались.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

По официальным данным Росстата на 2010 год, в посёлке Шебекинский Шебекинского округа проживают 372 человека.

Напомним, 5 октября Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел ВСУ. Помимо посёлка Шебекинского, пострадал и город Шебекино: там снаряд попал в здание неработавшей пекарни, а осколками посекло два административных здания.

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть прилёт по торговому павильону
Узнать подробнее
Читайте также:
Разрушения от обстрелов и встреча белгородца с Путиным: что обсуждали в четвергСтало известно, когда предприятия в Шебекино вернутся на мощности до обстрелов«Мы под кусты легли»: шебекинцы поделились подробностями мощного обстрела
#Происшествия#Белгород#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Милена Фишер#Шебекинский
Подпишитесь
Цемзавод или «диверсант»: кто отвечает за пыль на машинах и в квартирах белгородцев?
Сегодня, 13:17
Рим против квантового бессмертия: о чём думают белгородские девушки?
Сегодня, 11:12
Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области
Сегодня, 13:59
Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг
Сегодня, 13:20
Как бы есть, но всё равно нет: нейросеть не может говорить о белгородском Шебекино
Сегодня, 11:33